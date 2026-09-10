"Eliminar el límite a inversión en el exterior mejorará la rentabilidad": Asofondos

La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Asofondos, respaldó el proyecto de decreto publicado por el Ministerio de Hacienda, que busca eliminar el límite que actualmente tienen los fondos de pensiones para invertir en mercados internacionales. La medida permitiría mantener una mayor diversificación de los ahorros de los afiliados.

“Desde el gremio de los fondos de pensiones y cesantías recibimos con beneplácito la publicación de ese decreto, porque consideramos que un portafolio que es diversificado siempre será mejor, siempre podrá dar mayor rentabilidad, dar mejor gestión del riesgo y mejor gestión de la liquidez, que un portafolio menos diversificado”, afirmó Andrés Velasco, presidente de Asofondos.

Actualmente, los fondos tienen un límite del 30 % para invertir en el exterior. La propuesta del Ministerio de Hacienda busca eliminar esa restricción para que las administradoras puedan distribuir de una mejor manera los recursos de los trabajadores entre inversiones en Colombia y otros países, con el objetivo de reducir riesgos y buscar mejores rendimientos.

Pensiones. Foto: imagen de archivo, Freepik.

El cambio se plantea después de la reforma pensional y de la decisión de la Corte Constitucional sobre la Ley 2381 de 2024. Según el Gobierno, mantener un límite estricto a las inversiones internacionales podría afectar la rentabilidad y aumentar los riesgos de los portafolios. Por eso, la propuesta busca que las administradoras tengan mayor libertad para decidir dónde invertir, siempre priorizando la protección y el crecimiento de los ahorros de los trabajadores.



“Recordemos que ese decreto era el que obligaba a los fondos de pensiones y cesantías a limitar sus inversiones en el extranjero, reduciendo la diversificación, lo cual iba en contravía de la rentabilidad y del bienestar de los ahorradores colombianos, de los trabajadores colombianos”, concluyó Velasco.