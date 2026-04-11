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Blu Radio  / Economía  / Ojo, esto es lo que más subió de precio en marzo y golpea el bolsillo, según el DANE

Ojo, esto es lo que más subió de precio en marzo y golpea el bolsillo, según el DANE

De acuerdo con el último informe del DANE sobre el IPC, los mayores incrementos de precios en el mes pasado se concentraron en algunos productos y servicios. Consumidores ya sienten el golpe.

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