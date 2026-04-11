Últimos días para pagar impuesto predial y vehicular en Bogotá con 10 % de descuento: fechas límite

En Colombia gran parte de los ingresos que recibe la Nación para su correcto funcionamiento y para llevar a cabo obras e inversiones públicas provienen del dinero que los contribuyentes pagan en forma de impuestos.

Sin embargo, existe una percepción entre la ciudadanía y es que solo existen los impuestos tradicionales como el predial o vehicular, pero la realidad es que los tributos están en las diferentes actividades que se hacen a diario como: hacer el mercado, la compra de un inmueble o cuando se tanquea un carro.

En ese sentido, existen dos tipos de impuestos: los nacionales, que son los que el Gobierno recauda a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN); y los territoriales, los cuales son recaudados por entidades como departamentos, distritos o municipios.

Frente a esto, desde la Alcaldía de Bogotá anunciaron las fechas límites para pagar el impuesto predial y vehicular.



Se acaba plazo para pagar el impuesto predial y vehicular en Bogotá

De acuerdo con el calendario tributario de 2026, estás son las fechas límite que tienen los ciudadanos contribuyentes para pagar el impuesto predial y vehicular en Bogotá:



Impuesto Predial Unificado

Con descuento por pronto pago 10%

17 de abril 2026



17 de abril 2026 Pago sin descuento

10 de julio 2026

Sistema de pago alternativo por cuotas voluntario



Declaración inicial: 8 de mayo 2026

Pago Cuota 1: 5 de junio 2026

Pago Cuota 2: 14 de agosto 2026

Pago Cuota 3: 2 de octubre 2026

Pago Cuota 4: 4 de diciembre 2026

pago impuesto predial Blu Radio. Pago impuesto predial. Foto: Alcaldía de Bucaramanga

Impuesto sobre Vehículos automotores

Con descuento por pronto pago 10%

15 de mayo 2026



15 de mayo 2026 Pago sin descuento

24 de julio 2026

Sistema de pago alternativo por cuotas voluntario



Declaración inicial: 12 de junio 2026

Pago Cuota 1: 3 de julio 2026

Pago Cuota 2: 4 de septiembre 2026