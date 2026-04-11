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Blu Radio  / Economía  / Últimos días para pagar impuesto predial y vehicular en Bogotá con 10 % de descuento: fechas límite

Últimos días para pagar impuesto predial y vehicular en Bogotá con 10 % de descuento: fechas límite

De acuerdo con el calendario tributario de 2026, estás son las fechas límite que tienen los ciudadanos contribuyentes para pagar el impuesto predial y vehicular en Bogotá.

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