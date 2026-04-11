Últimos días para pagar impuesto predial y vehicular en Bogotá con 10 % de descuento: fechas límite

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En Colombia gran parte de los ingresos que recibe la Nación para su correcto funcionamiento y para llevar a cabo obras e inversiones públicas provienen del dinero que los contribuyentes pagan en forma de impuestos.
Sin embargo, existe una percepción entre la ciudadanía y es que solo existen los impuestos tradicionales como el predial o vehicular, pero la realidad es que los tributos están en las diferentes actividades que se hacen a diario como: hacer el mercado, la compra de un inmueble o cuando se tanquea un carro.
En ese sentido, existen dos tipos de impuestos: los nacionales, que son los que el Gobierno recauda a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN); y los territoriales, los cuales son recaudados por entidades como departamentos, distritos o municipios.
Frente a esto, desde la Alcaldía de Bogotá anunciaron las fechas límites para pagar el impuesto predial y vehicular.
De acuerdo con el calendario tributario de 2026, estás son las fechas límite que tienen los ciudadanos contribuyentes para pagar el impuesto predial y vehicular en Bogotá:
Sistema de pago alternativo por cuotas voluntario
Sistema de pago alternativo por cuotas voluntario