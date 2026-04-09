Ojo contribuyentes: la DIAN lanzan alivio para pagar deudas con descuento y plazo limitado

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Ponerse al día con impuestos suele ser una de las tareas que muchos contribuyentes postergan, especialmente cuando las deudas acumulan intereses y sanciones. Sin embargo, una nueva medida del Gobierno abre una ventana clave para saldar esas obligaciones con beneficios importantes.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) anunció una condición especial de pago que permitirá a miles de contribuyentes ponerse al día con sus obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias con descuentos en intereses y sanciones.
La medida está contemplada en el Decreto 0240 del 12 de marzo de 2026 y aplica tanto para quienes tienen deudas en mora como para aquellos que no han presentado o deben corregir declaraciones.
Uno de los principales atractivos de esta iniciativa es la reducción en los costos adicionales a la deuda:
En el caso de declaraciones no presentadas o que requieran corrección:
La DIAN estableció que los contribuyentes interesados podrán acogerse a esta medida hasta el 30 de abril de 2026, por lo que se trata de una oportunidad temporal.
La entidad también aclaró algunos puntos importantes que hay que tener en cuenta:
Este tipo de alivios buscan incentivar la normalización de las obligaciones fiscales, por lo que las autoridades recomiendan a los contribuyentes revisar su situación y aprovechar los descuentos antes de que finalice el plazo.