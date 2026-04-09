Ojo contribuyentes: la DIAN lanzan alivio para pagar deudas con descuento y plazo limitado

Ponerse al día con impuestos suele ser una de las tareas que muchos contribuyentes postergan, especialmente cuando las deudas acumulan intereses y sanciones. Sin embargo, una nueva medida del Gobierno abre una ventana clave para saldar esas obligaciones con beneficios importantes.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) anunció una condición especial de pago que permitirá a miles de contribuyentes ponerse al día con sus obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias con descuentos en intereses y sanciones.

La medida está contemplada en el Decreto 0240 del 12 de marzo de 2026 y aplica tanto para quienes tienen deudas en mora como para aquellos que no han presentado o deben corregir declaraciones.



Fecha clave y beneficios

Uno de los principales atractivos de esta iniciativa es la reducción en los costos adicionales a la deuda:



Para obligaciones en mora, los contribuyentes deberán pagar el 100 % del impuesto, pero con una tasa de interés reducida al 4,5 % anual.

Además, solo deberán asumir el 15 % de las sanciones, lo que representa un alivio considerable frente a los valores habituales.

DIAN

En el caso de declaraciones no presentadas o que requieran corrección:



Se podrá cumplir con la obligación sin pagar intereses de mora.

La sanción también se reduce al 15 %, con un monto mínimo establecido.

La DIAN estableció que los contribuyentes interesados podrán acogerse a esta medida hasta el 30 de abril de 2026, por lo que se trata de una oportunidad temporal.



Lo que debe tener en cuenta

La entidad también aclaró algunos puntos importantes que hay que tener en cuenta:



Las compensaciones o cruces de cuentas no aplican como forma de pago.

Quienes ya tengan acuerdos de pago vigentes pueden acogerse al beneficio para ponerse al día con saldos pendientes.

Este tipo de alivios buscan incentivar la normalización de las obligaciones fiscales, por lo que las autoridades recomiendan a los contribuyentes revisar su situación y aprovechar los descuentos antes de que finalice el plazo.

