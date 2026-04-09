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Blu Radio  / Economía  / Ojo contribuyentes: la DIAN lanzan alivio para pagar deudas con descuento y plazo limitado

Ojo contribuyentes: la DIAN lanzan alivio para pagar deudas con descuento y plazo limitado

La DIAN anunció una condición especial de pago que permitirá a miles de contribuyentes ponerse al día con sus obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias.

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