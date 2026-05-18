Parques industriales sostenibles en Colombia: resultados del 5 encuentro nacional

Colombia consolida su reindustrialización económica y ambiental tras revelar los resultados del 5° Encuentro Nacional de Parques Eco-Industriales, un evento que reunió a líderes del sector para masificar la economía circular y la eficiencia de recursos en el país.

El Hotel Tequendama de Bogotá fue el escenario donde cerca de 150 tomadores de decisión, entre empresarios, Gobierno Nacional y organismos internacionales como la ONUDI y el Banco Mundial, evaluaron el impacto del Programa Global de Parques Eco-Industriales (GEIPP). Esta iniciativa, financiada por la cooperación suiza (SECO), busca mejorar la rentabilidad empresarial mediante la sostenibilidad.

¿Cuáles son los beneficios ambientales de los parques eco-industriales?

El programa vincula a más de 80 empresas en regiones estratégicas como Bolívar, Atlántico, Cauca, Valle del Cauca, Santander, Cundinamarca y Bogotá. Los impactos concretos del modelo registran un ahorro energético equivalente al consumo de 7.886 hogares colombianos y una optimización de agua comparable a 137 piscinas olímpicas. Asimismo, se logró la reducción de emisiones de CO₂ equivalente a 895.818 árboles y una disminución de residuos equivalente a 484 camiones de basura.



El modelo demostró que la eficiencia operativa se traduce en ventajas financieras. El sector privado ya movilizó más de USD 13 millones de una necesidad estimada de USD 25 millones para implementar las mejoras. Como resultado, las compañías participantes alcanzaron retornos promedio de USD 2.8 millones anuales. Durante la jornada se anunció la alianza con el Banco Mundial para escalar el proyecto y la certificación del primer Parque Eco-Industrial del mundo, además de una zona franca bajo la norma NTC 6720:2023.

"Colombia ha demostrado que la sostenibilidad no es un costo, sino el motor de la nueva competitividad. Con una movilización de recursos que supera las metas iniciales, el país se consolida como el laboratorio de parques eco-industriales más exitoso de América Latina, probando que la colaboración entre empresas reduce drásticamente la huella de carbono mientras aumenta la rentabilidad", afirmó César Barahona, Coordinador General del programa en el país.