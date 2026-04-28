Encuentro Nacional de Parques Eco-Industriales 2026: fecha y agenda en Bogotá

Bogotá será el epicentro del 5 Encuentro Nacional de Parques Eco-Industriales el próximo 7 de mayo de 2026, una plataforma clave para la rentabilidad industrial. El evento, que se llevará a cabo en el Hotel Tequendama, reunirá a 150 líderes del sector público y privado para debatir sobre sostenibilidad, competitividad y reindustrialización en Colombia.

La jornada iniciará a las 08:00 con el espacio de networking 'Registro y Café de Conexiones', liderado por el GEIPP. La apertura oficial, titulada 'La nueva era de la Reindustrialización', contará con la visión estratégica de Natascha Weisert (ONUDI), Julien Robert (SECO), Angélica Peña (ANDI) y Lenin Vizcaíno (MinCIT).

Posteriormente, el Dr. Martin Gustavo Ibarra dictará la conferencia magistral sobre geopolítica y comercio, analizando el impacto de los aranceles verdes europeos y el 'nearshoring' en la competitividad global. El bloque matutino cerrará con un diálogo estratégico sobre la integración de los Parques Eco-Industriales (PEI) en la hoja de ruta nacional, moderado por Sara Zafra.

Tras un intercambio técnico sobre barreras productivas, el panel 'Simbiosis Industrial' expondrá casos de éxito y retos en la transformación de residuos, con la participación de Alfonso Núñez (Reficar) y Erika Castro (ZF Cauca). La agenda también abordará la transición de los marcos PEI hacia la certificación, con la intervención de organismos internacionales como el Banco Mundial, IFC y la ONUDI.



La sesión de la tarde se enfocará en la visión global, posicionando a Latinoamérica como un hub de inversión. Expertos de la AZFA, PI Duarte y la ANDI discutirán el escalamiento de competitividad bajo estándares sostenibles.

Uno de los hitos principales será la 'Ceremonia de Certificación PEI', un acto protocolario de la ONUDI para reconocer a las empresas pioneras en la implementación de la norma NTC 6720:2023. Antes del cierre, se realizará una medición de la huella de carbono del evento a cargo de L3M.

La clausura estará liderada por Christian Susan (ONUDI), quien anunciará la sede del próximo Encuentro Global, finalizando con el cóctel 'Simbiosis Social' para consolidar alianzas estratégicas.

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Este encuentro se desarrolla en el marco del Programa Global de Parques Eco-Industriales, implementado por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), financiado por la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza a través de su Cooperación Económica - SECO y la participación de organismos internacionales como el Banco Mundial y el IFC, como parte de una iniciativa que impulsa modelos productivos basados en la economía circular, eficiencia de recursos y la sostenibilidad empresarial.