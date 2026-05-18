Plataforma sacaría de apuros a endeudados: les negocia hasta el 70% de las deudas

Miles de colombianos siguen buscando fórmulas para salir del sobreendeudamiento sin tener que adquirir nuevos créditos. En medio de ese panorama apareció una plataforma colombiana promete negociar descuentos de hasta el 70 % sobre las deudas de sus usuarios y crear acuerdos de pago ajustados a la realidad financiera de cada persona.

FinUp llega en un momento en el que muchas familias todavía enfrentan dificultades para ponerse al día con tarjetas de crédito, préstamos de consumo y otras obligaciones financieras. La compañía plantea una alternativa enfocada en negociar directamente con bancos y entidades financieras para reducir el valor de las obligaciones pendientes.

Según cifras citadas por la empresa, actualmente existen cerca de 19,7 millones de colombianos en mora, mientras que la cartera vencida supera los 63,5 billones de pesos.

Así funciona la plataforma que negocia deudas en Colombia

El modelo de FinUp no funciona como un préstamo ni como una refinanciación tradicional. La empresa explicó que primero analiza la situación financiera del usuario y luego negocia directamente con las entidades acreedoras para reducir el valor de la deuda.

El proceso comienza cuando la persona entrega información básica sobre sus obligaciones, ingresos mensuales y capacidad de pago.

Posteriormente, el equipo estudia cada deuda y diseña un plan personalizado según el flujo de caja real del cliente.

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De acuerdo con Sebastián Peña, fundador y CEO de FinUp, la diferencia frente a otros mecanismos financieros es que el usuario no adquiere una obligación nueva, sino que busca resolver la existente con mejores condiciones.

Descuentos de hasta el 70 % llaman la atención de endeudados

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Uno de los puntos que más interés ha despertado es la posibilidad de obtener descuentos importantes sobre el saldo pendiente.

La compañía aseguró que las rebajas pueden llegar hasta el 70 %, aunque esto depende del tipo de deuda, la antigüedad de la mora y las condiciones del acreedor.

Además del acompañamiento financiero, la plataforma también ofrece educación sobre hábitos de pago y manejo del dinero para evitar nuevos ciclos de endeudamiento.

Actualmente, la empresa asegura haber gestionado más de 50.000 millones de pesos en cartera desde el inicio de sus operaciones.

FinUp busca expandirse fuera de Colombia

Tras consolidar operaciones en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, la fintech ahora busca crecer en otros países de América Latina.

La empresa considera que varios mercados de la región enfrentan problemas similares de sobreendeudamiento y baja oferta de soluciones formales para negociar obligaciones financieras.

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Mientras tanto, expertos siguen recomendando que antes de aceptar acuerdos de pago o negociaciones de deuda, los usuarios revisen cuidadosamente las condiciones, los costos adicionales y la viabilidad real de cumplir con los compromisos pactados.

Para muchos colombianos, este tipo de alternativas aparece como una posibilidad de reorganizar sus finanzas sin recurrir nuevamente al crédito tradicional.

