Polémica por impuesto saludable: Red Papaz responde a José Manuel Restrepo

El impuesto saludable en Colombia, aprobado en 2022 y aplicado plenamente desde 2025 para bebidas azucaradas y ultraprocesados, arrojó sus primeros balances de efectividad en el país. La directora ejecutiva de Red Papaz, Carolina Piñeros, reveló en Mañanas Blu 10:30 AM que entre 2023 y 2024 se registró una disminución del 4,3 % en el consumo de paquetes y del 2,9 % en bebidas azucaradas, defendiendo la continuidad de la medida frente a propuestas políticas de desmonte.

La líder de la organización civil manifestó su preocupación ante las declaraciones de José Manuel Restrepo, candidato a la vicepresidencia de la campaña de Abelardo de la Espriella, quien calificó el tributo como una "medida ideológica" y planteó su eliminación. Piñeros señaló que el recaudo de estos productos nocivos ascendió a 2,8 billones de pesos en 2024, recursos fundamentales frente a los 8 billones de pesos que le costó la salud al Estado ese mismo año.



Qué impacto tendría eliminar el impuesto a las bebidas azucaradas

Para la dirección de Red Papaz, quitar estos gravámenes generaría un vacío fiscal crítico en medio de la actual crisis del sistema sanitario. Piñeros enfatizó que estas herramientas corrigen fallas del mercado y cuentan con el respaldo técnico de la OCDE, la OMS y el Banco Mundial, además del aval de la Corte Constitucional, que ha ratificado la legalidad del impuesto tras fallar en contra de seis litigios que buscaban tumbarlo.

"Detrás del impuesto hay muchísimos años de estudio, muchísimos años de análisis", afirmó la directora, quien agregó que la prioridad del próximo Gobierno debe ser la salud pública, especialmente la de niños y adolescentes, por ser los mayores consumidores de estos productos en el territorio nacional.



Cuál es la propuesta de Red Papaz para el próximo Gobierno

En lugar de un desmonte, la organización civil presentará recomendaciones técnicas para el próximo Plan Nacional de Desarrollo con el fin de profundizar la medida. La propuesta principal consiste en incluir dentro de los impuestos saludables a los cigarrillos electrónicos o vapeadores y a todos los productos derivados de la nicotina, los cuales están capturando a la población joven.

La entidad buscará un acercamiento con los nuevos ministros de Salud y Hacienda para mantener conversaciones técnicas basadas en evidencias locales, como los estudios del académico Andrés Vecino, para evitar que se prioricen los intereses del mercado sobre el bienestar social.