Ponen freno a deudores: WhatsApp lo obligaría a responder por toda la deuda

Para muchas personas, prestar dinero es una salida sencilla; ayudar a conocidos, amigos o familiares puede verse como algo normal. Sin embargo, también es una prueba de confianza que, en muchos casos, termina generando problemas. Ante ello, muchos prefieren curarse en salud apoyándose en la firma de algún documento.

Por lo tanto, si se presenta algún incumplimiento con la obligación, el prestamista tiene la capacidad de interponer una demanda para exigir el pago del dinero. De hecho, según recomiendan expertos, a la demanda es clave anexarle documentos que demuestren la obligación no pagada; ya sea, por ejemplo, un pagaré, contrato de arrendamiento, acuerdos de pago o acta de conciliación, entre otros, según apunta el Ministerio de Justicia.

Sin embargo, existen casos en los que los préstamos se hacen de buena fe, lo que podría dejar en serios problemas al prestamista, pues en la mayoría de ocasiones no existe un documento legal que respalde el dinero entregado. Aunque, si se cuenta con alguna evidencia, la situación puede cambiar.



¿Qué hacer si prestó dinero y no tiene documento firmado?

Si usted prestó dinero y no le quieren pagar, siempre existe una forma de intentar recuperar la tranquilidad y el dinero por medio de un proceso que pocos conocen.

Ante este escenario, el Ministerio de Justicia explica que, pese a la falta de un documento firmado, el proceso puede iniciarse mediante un proceso declarativo para probar la existencia de la deuda. Según indica la entidad, este mecanismo busca comprobar la obligación ante un juez y obligar al deudor a responder.



Deudores se quedan sin ayuda de casa de cobranzas Freepik

Cómo recuperar el dinero prestado

El proceso monitorio permite probar la existencia de una deuda menor a 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes y ordenar el pago sin necesidad de adelantar procedimientos más complejos.

Por lo tanto, este método solo es válido para recuperar el dinero si la deuda es menor a 70.036.200 pesos en 2026. En este caso, evidencias como testimonios, capturas de pantalla, chats o mensajes pueden ser válidas para demostrar que usted prestó el dinero y así exigir el pago correspondiente.

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Además, si usted tiene conversaciones por aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Facebook o Instagram, puede utilizarlas para demostrar que el préstamo existe y reclamar el pago.

Eso sí, el proceso puede ser demorado. Si el deudor tiene bienes que puedan ser embargados, existe la posibilidad de recuperar el dinero por esa vía; pero si la persona no cuenta con patrimonio, jurídicamente no habrá forma de cobrar la deuda.

