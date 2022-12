Por cartel de pañales sancionarían a Kimberly, Productos Familia y Tecnoquímicas

Según el informe de a través de reuniones periódicas en varias ciudades y a través de correos electrónicos se realizaron los acuerdos de precios por parte de las empresas involucradas.

Publicidad

“Se evidenciaron los mecanismos que emplearon los participantes del cartel para acordar directa e indirectamente los precios de los pañales desechables para bebé fueron, entre otros, la realización de reuniones periódicas en varias ciudades del país y la comunicación mediante correo electrónico entre los funcionarios de cada compañía encargados de poner en marcha el acuerdo o cartel”, señala el informe.

Sin embargo, el estudio pide levantar la multa a la firma Colombiana Kymberly por ser la empresa delatora de esta práctica que restringe la libre competencia y además se pide archivar la investigación en contra de Drypers Andina y Tecnosur y 25 personas naturales.

Publicidad

Con estos argumentos el Superintendente deberá decidir si sanciona o no a las firmas involucradas en la cartelización de los pañales. En el caso de hacerlo, las sanciones que podrían pagar las empresas vinculadas a la investigación son del orden de los 68 mil millones de pesos y para las 16 personas naturales involucradas la multa sería de 1.200 millones de pesos.

Publicidad

Así se acordaban los precios de los pañales

Las pruebas relevantes que presentó el Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia, Jorge Enrique Sánchez, en su informe motivado se sustentan en las entrevistas realizadas a los gerentes de las compañías involucradas con la investigación para determinar la existencia del cartel de los pañales.

Publicidad

En la declaración entregada por Felipe José Alvira Escovar, gerente general de Kimberly durante los años 2005 y 2012, se confirmó que sí había un acuerdo de precios y se informaba a todas las empresas la fecha y la forma en que se iban a subir los precios.

Publicidad

“Se definía el precio de venta al que se iba a vender el pañal en cada canal. Entonces nos poníamos de acuerdo ‘vamos a vender el pañal intermedio talla grande a 100 pesos a las cadenas, a 90 pesos a los distribuidores’, y se definía el precio de venta de cada producto en cada canal”, señaló Alvira Escovar en el informe.

Por su parte, el Gerente Corporativo de Negocios Familia, Alejandro Botero Arango, en su declaración confirmó que también se ponía límites a los descuentos que las empresas podían hacer sobre el precio de los pañales.

Publicidad

“En esa dinámica, como le digo, hasta subastas empezaron a existir, es decir, el que más descuento diera era el que estaba en la actividad, o sea no estaban todos, era un tema de ‘el que más dé, a ese le compramos’. Eso generaba una distorsión grande pues porque los otros fabricantes dejaron de vender. Se trató entonces de establecer unos límites razonables para esos descuentos promocionales”, dijo Botero Arango a la Superintendencia Delegada.

Publicidad

Otra de las pruebas presentadas es un correo del 13 de diciembre de 2007 en el que la entonces gerente de mercadeo de Tecnoquímicas, Andrea Madriñán Olano, le envía a la gerente de mercadeo de Baby and Child Care de Kymberly, María Ximena Galvis Rincón, señalando su inconformidad por no subir el precio de los pañales en las droguerías.

“Ximena, cómo estás?? Te cuento que acabo de hablar con la persona encargada de droguerías y me informa que tu precio sigue abajo un 3 % por debajo de Pequeñín y Mío. (Has estado prácticamente 9 meses con el precio 3 % abajo). Quiero saber si vas a seguir con estos precios. Pues de ser así me toca bajarme. Me dijiste que el 3 de diciembre esto quedaba arreglado pero tengo facturas de ayer y el precio sigue malo. Me parece una bobada que no subas el 3 % cuando Pequeñín sí subió el mes pasado y tu compromiso era hacerlo el 3 de dic”, señala el correo electrónico que presentó como prueba la Superintendencia Delegada para la Protección de la Competencia.

Publicidad

Con estas y otras pruebas que ya fueron entregadas al Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, se tomará la decisión de sancionar a las firmas involucradas en la cartelización de los pañales que tendrían que pagar multas superiores a los 68 mil millones de pesos.