En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Accidente de avión Hércules
Selección Colombia
Audiencia de Maduro
'Iván Mordisco'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / ¿Por qué la maquinaria amarilla debe tener GPS en Colombia?

¿Por qué la maquinaria amarilla debe tener GPS en Colombia?

En campo, la vigilancia recae sobre la Policía Nacional, que verifica que cada máquina tenga su certificado de movilización y la plaqueta de identificación reglamentaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad