Blu Radio GPS
GPS
-
¿Por qué la maquinaria amarilla debe tener GPS en Colombia?
En campo, la vigilancia recae sobre la Policía Nacional, que verifica que cada máquina tenga su certificado de movilización y la plaqueta de identificación reglamentaria
-
En medio de cuestionamientos, Uspec entregó contrato de brazaletes electrónicos
La Procuraduría alertó que la licitación del contrato habría tenido irregularidades. La empresa Buddi Limited Sucursal Colombia, la cual era el actual proveedor del servicio, perdió la adjudicación para el 2024.
-
¿Se puede rastrear un teléfono cuando está en modo avión?
El modo avión no es una garantía de que su teléfono no pueda ser rastreado. Aquí encontrará información útil sobre qué hacer para evitar ser rastreadp.
-
Desmantelan desguazadero de motos en Bogotá: le habían robado una con GPS a domiciliario
La Policía Metropolitana de Bogotá encontró varias motos en una vivienda de la localidad de Ciudad Bolívar, gracias al GPS de uno de los vehículos hurtados.
-
Conozca los detalles de la aplicación que le paga por caminar
Con cada paso que dé, la aplicación le permitirá recolectar ‘sweatcoins’, una moneda que puede invertir en elementos deportivos.
-
Veterano deportista murió tras no abrirse su paracaídas durante competencia
El hombre era un experto en paracaidismo y ya había superado los 6.000 saltos a sus 30 años.
-
Con el GPS del celular rastrean a los posibles casos COVID-19 en Antioquia
La información es usada para alertar las personas que estuvieron cerca de un contagio sin saberlo y puedan tomar medidas con prontitud.
-
Investigan primer hackeo a la ubicación GPS de un dispositivo en el mundo
Al parecer la falsificación de señales habría sido cometida por las Fuerzas Armadas de Rusia como un mecanismo de defensa.
-
Un GPS y una APP le permitieron a hombre recuperar motocicleta robada en Bogotá
Gracias a un GPS y una aplicación Protrack, Diego Caicedo, un ciudadano bogotano, logró recuperar la moto que ladrones le habían hurtado en la localidad de Suba.
-
En Gran Bretaña incluirán prueba de GPS para expedir licencias de conducción
El examen para conductores noveles en el Reino Unido incluirá una prueba en la que los aspirantes deberán demostrar su destreza en el uso de dispositivos GPS.