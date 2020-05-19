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Blu Radio  / GPS

GPS

  • Retroexcavadora
    Foto: referencia, AFP
    Economía

    ¿Por qué la maquinaria amarilla debe tener GPS en Colombia?

    En campo, la vigilancia recae sobre la Policía Nacional, que verifica que cada máquina tenga su certificado de movilización y la plaqueta de identificación reglamentaria

  • Procuraduría General de la Nación
    Procuraduría General de la Nación
    Foto: Procuraduría
    Nación

    En medio de cuestionamientos, Uspec entregó contrato de brazaletes electrónicos

    La Procuraduría alertó que la licitación del contrato habría tenido irregularidades. La empresa Buddi Limited Sucursal Colombia, la cual era el actual proveedor del servicio, perdió la adjudicación para el 2024.

  • Modo avión
    Modo avión
    Foto: Blu Radio
    Tecnología

    ¿Se puede rastrear un teléfono cuando está en modo avión?

    El modo avión no es una garantía de que su teléfono no pueda ser rastreado. Aquí encontrará información útil sobre qué hacer para evitar ser rastreadp.

  • Desguazadero de motos de Bogotá.PNG
    Desguazadero de motos de Bogotá
    Foto: Captura Video
    Bogotá

    Desmantelan desguazadero de motos en Bogotá: le habían robado una con GPS a domiciliario

    La Policía Metropolitana de Bogotá encontró varias motos en una vivienda de la localidad de Ciudad Bolívar, gracias al GPS de uno de los vehículos hurtados.

  • 363221_ejercicio_virtual_dia_de_la_madre_blu_radio.jpg
    Blu Radio - EFE
    Foto: BLU Radio
    Salud

    Conozca los detalles de la aplicación que le paga por caminar

    Con cada paso que dé, la aplicación le permitirá recolectar ‘sweatcoins’, una moneda que puede invertir en elementos deportivos.

  • Accidente de paracaidista en Australia
    Accidente de paracaidista en Australia
    Foto: Instagram (@supersoviet)
    Deportes

    Veterano deportista murió tras no abrirse su paracaídas durante competencia

    El hombre era un experto en paracaidismo y ya había superado los 6.000 saltos a sus 30 años.

  • 364390_gps_gobernacion-de-antioquia_bluradio.jpg
    gps_gobernacion-de-antioquia_bluradio.jpg
    Salud

    Con el GPS del celular rastrean a los posibles casos COVID-19 en Antioquia

    La información es usada para alertar las personas que estuvieron cerca de un contagio sin saberlo y puedan tomar medidas con prontitud.

  • 283972_Ciberataques - Foto de referencia: AFP
    Ciberataques - Foto de referencia: AFP
    Tecnología

    Investigan primer hackeo a la ubicación GPS de un dispositivo en el mundo

    Al parecer la falsificación de señales habría sido cometida por las Fuerzas Armadas de Rusia como un mecanismo de defensa.

  • 145149_Blu Radio / Moto referencia / Foto: cortesía
    Foto: Lit Motors
    Bogotá

    Un GPS y una APP le permitieron a hombre recuperar motocicleta robada en Bogotá

    Gracias a un GPS y una aplicación Protrack, Diego Caicedo, un ciudadano bogotano, logró recuperar la moto que ladrones le habían hurtado en la localidad de Suba.

  • 69497_BLU Radio. Carro / Foto de referencia: AFP
    BLU Radio. Carro / Foto de referencia: AFP
    RICARDO HERNANDEZ/AFP
    Mundo

    En Gran Bretaña incluirán prueba de GPS para expedir licencias de conducción

    El examen para conductores noveles en el Reino Unido incluirá una prueba en la que los aspirantes deberán demostrar su destreza en el uso de dispositivos GPS.

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