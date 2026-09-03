Precios agropecuarios subieron 1,2% en agosto: papa y otros alimentos impulsaron el aumento

La Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) reportó que el Índice de Precios Agropecuarios (IPAP) aumentó 1,2% en agosto y llegó a 254,29 puntos. En los últimos 12 meses, los precios agropecuarios acumularon un incremento de 6,6%, mientras que entre enero y agosto el aumento fue de 4,5%, por encima del 3,6% registrado en el mismo periodo de 2025.

“El aumento del IPAP en agosto genera presión sobre la inflación de alimentos, debido al rezago que existe entre los precios de la primera etapa de comercialización y los que pagan los consumidores. Sin embargo, la concentración de los incrementos en algunos productos, la recuperación parcial del abastecimiento y la caída del dólar, que reduce el costo de los insumos importados, no permiten anticipar una aceleración persistente. Por eso, nuestra proyección para el cierre de 2026 baja de 6,1% a 5,9%”, explicó Juan Camilo Suárez, vicepresidente financiero de la Bolsa Mercantil de Colombia.

Según la BMC, el comportamiento mensual del IPAP estuvo relacionado principalmente con factores internos de oferta, cosechas y logística. En agosto también se registraron cierres y restricciones de movilidad en corredores del Eje Cafetero, Tolima, Valle del Cauca y Chocó. De las 33 subclases que componen el índice, el 39,4% registró aumentos durante el mes.

La papa, entre los productos que más subieron

Entre los productos que registraron aumentos, la papa tuvo un incremento mensual de 4,8% y acumuló una variación anual de 46,2%.

De acuerdo con la Bolsa Mercantil, este comportamiento estuvo relacionado con restricciones en la oferta en distintos departamentos y con la finalización de algunas cosechas. También influyeron el menor ingreso de producto de primera calidad y las condiciones climáticas en Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Antioquia y Norte de Santander.

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La llegada de nuevas cosechas podría ayudar a moderar los precios de la papa durante los próximos meses. Sin embargo, un déficit prolongado de lluvias podría mantener las presiones sobre el producto.

“El Niño podría intensificar el déficit hídrico y limitar el riego y las próximas cosechas. Este fenómeno, las nuevas interrupciones logísticas y la volatilidad de los precios de la papa y el plátano representan los principales riesgos para los próximos meses”, explicó Suárez.

Frente a estos riesgos, la BMC señaló que la caída del dólar y la recuperación parcial del abastecimiento podrían contribuir a contener los precios agropecuarios y limitar su traslado a los precios que pagan los consumidores.