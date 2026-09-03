Producción de pollo y huevo genera más de 350.000 empleos en Colombia y crece cerca del 6 % al año

El sector avícola colombiano reporta cifras de crecimiento sostenido tanto en pollo como en huevo, de acuerdo con la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi). En el caso del pollo, el crecimiento en el último año fue de aproximadamente el 6 %, con un cierre de 2 millones de toneladas producidas. En cuanto al huevo, se produjeron 19.500 millones de unidades en 2025, de los cuales el país tiene una capacidad exportadora de entre el 6 y el 9 %.

Según Luis Rodolfo Álvarez, director del Programa Pollo de Fenavi, el crecimiento de la producción de pollo, frente a los 1,84 millones de toneladas producidas en 2024, ubica a Colombia como el onceavo mayor productor de pollo del mundo y dentro de los quince países con mayor consumo per cápita, que hoy se sitúa en 37,8 kilos por persona. Este año se espera cerrar en 38,5 kilos.

Por su parte, en la ceremonia de inauguración del Congreso Fenavi 2026, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, afirmó que la avicultura construyó durante las últimas dos décadas una “revolución productiva”. “Creció a tasas cercanas al 9 % anual. Superó los 3.000.000 de toneladas de producción, genera más de 350.000 empleos, representa más del 26 % del PIB pecuario, y hoy está presente en el 50 % o casi el 60 % de los municipios de Colombia”, afirmó el ministro.

Exportaciones: prioridades a corto y largo plazo

Con el aumento de la producción, el crecimiento del sector avícola colombiano depende ahora de la apertura de mercados internacionales. “La avicultura colombiana ya demostró que puede liderar; ahora debe demostrar que puede competir globalmente. El camino es claro: más tecnología, mayor productividad, menor dependencia de insumos importados, más formalidad, mayor protección sanitaria y más exportaciones”, concluyó el ministro de Agricultura.

Según Olga Castillo, directora del Programa Huevo de Fenavi, el Caribe es hoy la prioridad inmediata en huevo. Colombia ya exporta a Cuba y ha enviado 323 contenedores a la región, favorecida por la cercanía geográfica y la productividad del país. A mediano y largo plazo, el gremio mira hacia Chile, El Salvador, Estados Unidos y Japón, este último con particular interés en ovoproductos, es decir, otras variaciones del huevo líquido pasteurizado, como el huevo en polvo.

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“Nosotros producimos 234.000 toneladas de ovoproductos y hoy tenemos una capacidad exportadora de 4.300 toneladas. Tenemos una gran oportunidad, sobre todo en países como Aruba, Bahamas y Curazao, donde el único importador es Estados Unidos. Colombia, por ubicación y por oferta, podría tener muchas posibilidades”, afirmó Castillo. Entre los desarrollos innovadores en ovoproductos se encuentran proteínas para gimnasios, barras de proteína, pancakes y otros productos con huevo en polvo, que puede durar hasta nueve meses.

Algunos países de Oriente también aparecen en el radar del sector, atraídos por el desarrollo de los ovoproductos. “El huevo en polvo, por ejemplo, puede durar hasta nueve meses, por lo que la llegada de Colombia a Japón es muy fácil; por eso lo vemos como un potencial. Lo mismo que China y Hong Kong. También Emiratos Árabes Unidos es un país que busca mucho el producto colombiano, porque nuestro producto es demasiado natural: no le hacemos ningún proceso al huevo”, afirmó Castillo.

Foto Referencia. Huevo

En cuanto al pollo, Luis Rodolfo Álvarez explicó que el gremio trabaja desde hace cinco años en un plan exportador articulado con el Instituto Colombiano Agropecuario, el Invima, el Ministerio de Agricultura, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Comercio y Procolombia. Japón ya es un destino habilitado, de hecho la primera exportación se logró el año pasado, aunque el flujo se interrumpe cada vez que se presenta un caso de influenza aviar en alguna región del país.

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“Ya estamos renegociando la admisibilidad sanitaria con Japón para lograr que, cuando haya algún caso, se cierre solo una zona y no todo el país. De esa manera, vamos a poder solventar este tema y evitar la interrupción continua del flujo de exportación a Japón”, afirmó el director del Programa Pollo de Fenavi.

Otros mercados en desarrollo incluyen los Emiratos Árabes Unidos, donde ya opera una planta certificada halal, aunque el conflicto en la región ha frenado el proceso; Bahamas, con la competencia directa de Estados Unidos como principal proveedor; y el continente africano, que demandaría subproductos como vísceras, pescuezo y rabadilla, no requeridos por los otros mercados.

“China es en este momento nuestra gran prioridad para exportar patas de pollo, por la altísima demanda que tiene. Ellos importan entre 200.000 y 300.000 toneladas al año, y nosotros somos capaces de entregarles alrededor de 45.000 toneladas al año”, afirmó Álvarez.

Corea del Sur cierra la lista de prioridades gracias al tratado de libre comercio vigente, que le da a Colombia una ventaja frente a Brasil, su principal competidor, que no cuenta con ese acuerdo y llegaría a arancel cero en 2028, una vez se desgraven los últimos cortes pendientes.

