Préstamos por internet en Colombia: cómo saber si una plataforma es segura y legal

Tener un negocio propio o pagar las deudas del día a día no es tarea fácil en Colombia. De hecho, datos del Monitor de Desarrollo Territorial señalan que 75 de cada 100 empresas fracasan antes de cumplir su tercer año en el país. Esta dura realidad y el afán por conseguir plata prestada empujan a muchas personas a tomar malas decisiones financieras, cayendo en garras de cobradores peligrosos o de plataformas falsas que terminan siendo peores que un "gota a gota".

Para hacerle frente a esta situación, en el mercado digital de Latinoamérica viene tomando fuerza el modelo de las empresas "rinoceronte". A diferencia de los negocios de papel que prometen villas y castillos de la noche a la mañana, estas compañías se miden por su capacidad real de operar, vender y generar ingresos sostenibles para proteger a sus usuarios.

¿Cómo saber si una fintech es real y segura en Colombia?

Para no dejarse echar cuentos de los estafadores de internet, existen varias señales que diferencian a una aplicación seria de un engaño. Al momento de buscar un alivio para su bolsillo, es fundamental revisar el comportamiento de la plataforma.



Estas son las pautas de oro que debe verificar antes de entregar sus datos o comprometer su platica:

Sostenibilidad real: Las empresas legales buscan ingresos estables y equilibrados; no le van a prometer dinero regalado ni milagros financieros.

Las empresas legales buscan ingresos estables y equilibrados; no le van a prometer dinero regalado ni milagros financieros. Aliados de confianza: Revise que la plataforma trabaje de la mano con entidades reconocidas del país, como bancos tradicionales o aseguradoras grandes de la talla de Sura.

Revise que la plataforma trabaje de la mano con entidades reconocidas del país, como bancos tradicionales o aseguradoras grandes de la talla de Sura. Cero pagos por adelantado: Una empresa legal cobra por intermediar o gestionar, pero jamás le va a pedir dinero de avanzada con la excusa de "estudiar" o "desembolsar" un crédito.

Una empresa legal cobra por intermediar o gestionar, pero jamás le va a pedir dinero de avanzada con la excusa de "estudiar" o "desembolsar" un crédito. Ahorro demostrable: Busque plataformas enfocadas en la compra de cartera que realmente le ayuden a reducir los intereses de sus deudas actuales.

Delincuentes roban dinero con aplicaciones de préstamos falsas Foto: ImgFX, referencia

El auge del modelo "rinoceronte" en los negocios digitales

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La llegada de plataformas tecnológicas como Bangk demuestra que sí es posible crecer con orden y cuidar al cliente en la región. Estas empresas se enfocan en una infraestructura comercial liviana, lo que significa que no asumen el riesgo del crédito directamente, sino que conectan de forma segura los servicios de compra de cartera, seguros y ahorro financiero con el consumidor final.

Gracias a este esquema, este tipo de operaciones logran generar utilidades mucho más rápido que los modelos tradicionales que tardan hasta siete años en ver ganancias, gestionando volúmenes millonarios con aliados estratégicos del sector asegurador.

Lo que buscan las plataformas financieras transparentes

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Juan Esteban Gómez, CEO de Bangk, explicó cuál es el verdadero propósito que deben tener las empresas tecnológicas que ofrecen soluciones crediticias en el mercado actual.

“Bangk representa el espíritu del rinoceronte porque no buscamos parecer grandes, buscamos ser sólidos. Haber superado los $100.000 millones en intereses ahorrados para nuestros clientes resume nuestra misión: ayudar a que la gente pague lo justo, recupere tranquilidad y tome mejores decisiones con su dinero. Somos una operación con capacidad real de generar utilidad mucho antes de lo que dictan los estándares tradicionales de las startups”.