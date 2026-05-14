¿Qué deben tener en cuenta las familias al elegir un seguro de vida o salud?

En un contexto en el que las familias buscan mayor tranquilidad financiera y herramientas para enfrentar los desafíos del día a día, los seguros de vida y salud han ganado protagonismo como parte de la planeación del bienestar. Más que una respuesta ante situaciones inesperadas, hoy estas soluciones se consolidan como mecanismos de acompañamiento que permiten prevenir riesgos, acceder a atención oportuna y proteger la estabilidad económica del hogar.

La tendencia es evidente en América Latina. Según MAPFRE Economics, el mercado asegurador de la región alcanzó en 2024 un volumen de primas por USD 215.100 millones, lo que representó un crecimiento del 5,8 %. El ramo de Vida fue el de mejor desempeño, con un incremento cercano al 9 %, superando al segmento de seguros generales.

Este comportamiento refleja un cambio en la percepción de las personas frente al seguro. Cada vez más hogares consideran que proteger la salud y asegurar el futuro financiero son decisiones fundamentales para garantizar la continuidad de sus proyectos personales, educativos y patrimoniales.

En ese sentido, los seguros de vida ofrecen respaldo económico en situaciones como fallecimiento, invalidez o pérdida de la capacidad de generar ingresos. Su función principal es brindar apoyo para que la familia pueda mantener su estabilidad y cumplir sus metas aun en circunstancias complejas.



Por su parte, los seguros de salud permiten acceder a consultas médicas, especialistas, orientación y servicios complementarios que facilitan el cuidado integral de las personas. Además de atender enfermedades, promueven hábitos preventivos y ayudan a tomar decisiones oportunas sobre el bienestar.

En Colombia, esta mayor conciencia también se ha traducido en un crecimiento sostenido del sector. Datos de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) muestran que los ramos de Salud y Vida registraron aumentos del 21 % y 14 %, respectivamente, impulsados por el interés de los ciudadanos en proteger su patrimonio y su calidad de vida.

La presidenta de Suramericana, Juana Francisca Llano, señaló que “los seguros están dejando de ser instrumentos exclusivamente reactivos para convertirse en habilitadores del bienestar”. Según explicó, el objetivo es anticipar riesgos y ofrecer soluciones ajustadas a las necesidades de las personas en cada etapa de la vida.

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Actualmente, la compañía acompaña a más de 20,5 millones de clientes en la región mediante un portafolio de seguros de vida, salud y generales. Solo en 2025, los seguros voluntarios representaron el 85 % de sus ingresos, una cifra que evidencia cómo los usuarios están tomando decisiones de protección de manera consciente y planificada.

A la hora de elegir un seguro, expertos recomiendan evaluar las necesidades particulares de cada familia, revisar las coberturas, analizar los beneficios de prevención y considerar el respaldo de la aseguradora. Más allá del costo, lo importante es contar con una solución que ofrezca acompañamiento y reduzca la incertidumbre frente a los riesgos que pueden afectar el presente y el futuro del hogar.