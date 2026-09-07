¿Qué es un Plan Marshall y por qué se llama así? Esta es la historia detrás del nombre

El presidente Abelardo De La Espriella entregó este lunes el balance oficial de su reunión con empresarios y autoridades del Chocó, en la que anunció la puesta en marcha de su ‘Plan Marshall’ para atender las problemáticas sociales y económicas de la región.

Durante el encuentro, el jefe de Estado señaló que la estrategia integral estará orientada a enfrentar los grandes rezagos del departamento. Para ello, planteó la ejecución de un programa coordinado por cada uno de los ministerios que hacen parte de su gabinete.

El nombre escogido para esta iniciativa hace referencia a un programa histórico impulsado por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Aunque oficialmente recibió otra denominación, con el paso del tiempo fue conocido como Plan Marshall.

¿Qué es el Plan Marshall?

El Plan Marshall, cuyo nombre formal fue Programa de Recuperación Europeo, fue un programa patrocinado por Estados Unidos después del final de la Segunda Guerra Mundial.

Su propósito fue contribuir a la rehabilitación de las economías de Europa occidental, en un periodo marcado por las consecuencias del conflicto.

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Además de la recuperación económica, el programa buscaba crear condiciones estables para las instituciones democráticas de Europa occidental.

Por eso, la expresión Plan Marshall quedó relacionada con una iniciativa de recuperación económica promovida por Estados Unidos después de la guerra.

¿Por qué se llama Plan Marshall?

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El término está vinculado con George C. Marshall, quien ocupaba el cargo de secretario de Estado de Estados Unidos cuando fue impulsada la idea del programa.

La iniciativa fue promovida por Marshall y, aunque su nombre oficial era Programa de Recuperación Europeo, terminó siendo identificada públicamente como Plan Marshall.