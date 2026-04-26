¿Qué hacer para no quedarse sin un peso si emprendió y el negocio no le salió?

Emprender en Colombia se ha transformado en una de las principales apuestas de miles de personas que buscan independencia económica, pero no todos los negocios se logran sostener con el tiempo; cuando esto ocurre, puede ser un golpe muy fuerte, especialmente si no se presentó una planeación financiera adecuada.

Ante ello, miles de emprendimientos fallidos no solamente se deben a errores de mercado o ejecución, sino también a una falta de respaldo económico que permita enfrentar momentos difíciles. Debido a ello, el tema no es solo la manera en como inicia un negocio, sino también en cómo se protegen las cosas cuando algo sale mal.



¿Qué hacer para no quedarse sin un peso?

Cuando un emprendimiento no sale como se espera, lo primero es evitar dejarse llevar por el momento y tomar decisiones impulsivas. De hecho, la clave está en reaccionar con calma y con la cabeza fría; así mismo, tener un plan alterno puede marcar la diferencia entre recuperarse o entrar en una crisis económica.

Resulta que, más allá de lanzar un negocio, lo principal es que el proyecto cuente con una buena planificación. En Colombia, son cada vez más quienes apuestan por formarse y emprender, pero sin una estrategia financiera clara, esos sueños pueden derrumbarse.

Según Carlos Sánchez, presidente de la entidad de seguros BMI, el enfoque debe ir más allá del negocio en sí. “Las personas están construyendo proyectos de vida cada vez más conscientes, y la protección debe evolucionar para estar a la altura de esas decisiones. No se trata solo de asegurar, sino de respaldar lo que realmente le da sentido a la vida de las personas”, explica.



Ante ello, una de las herramientas de protección en el bolsillo del emprendedor es contar con técnicas para proteger el patrimonio como un adicional.

Empresarios recibirán ayuda del Distrito Foto: ImageFX

¿Cómo proteger el dinero?

Hoy, el concepto de seguridad financiera ha evolucionado. No solamente es proteger los bienes, sino también poner un escudo a los proyectos personales, entre ellos, los emprendimientos. De esa manera, los expertos recomiendan que se tomen medidas que permitan mantener una estabilidad pese a escenarios adversos, siendo los seguros los más atractivos para proteger sus bienes.



Contar con un fondo de emergencia antes de emprender

No invertir todos los recursos en un solo proyecto

Separar las finanzas personales de las del negocio

Evaluar riesgos desde el inicio y contemplar escenarios negativos

Considerar mecanismos de protección como seguros o ahorros programados

En la práctica, emprender sigue siendo una apuesta válida, pero hacerlo sin respaldo puede salir caro. La clave está en entender que un negocio puede fallar, pero la estabilidad financiera no debería depender únicamente de él.