¿Qué pasará con Colpensiones? Experto explica el faltante de $5 billones

El anuncio sobre un faltante de $5 billones para cubrir las mesadas de noviembre y diciembre generó preguntas entre pensionados y trabajadores sobre el futuro de sus pagos. En Sala de Prensa Blu, Andrés Izquierdo, CEO de Soluciones Pensionales ISP, explicó los factores que, según su análisis, están detrás de la situación.

Izquierdo señaló que el incremento del salario mínimo tuvo un efecto importante sobre los gastos asociados al sistema pensional. Según explicó, el presupuesto había contemplado un crecimiento de 7 % en estos gastos, mientras que posteriormente el salario mínimo aumentó 23 %.

Pensiones en Colpensiones Foto: ChatGPT

“En promedio, todos en Colombia sabemos que el salario mínimo siempre aumenta por encima de la inflación, porque la Constitución ordena que los ingresos de los trabajadores aumenten por encima del mínimo para que no haya una, digamos, una pérdida del poder adquisitivo”, explicó.

¿Por qué se generó el faltante para las pensiones?

El experto sostuvo que el problema está relacionado con la diferencia entre el crecimiento de los gastos y el comportamiento de los ingresos del sistema. Para explicarlo, comparó la situación con las finanzas de un hogar.

“Si yo me gasto hoy 2 millones de pesos en mis gastos mensuales y preveo que mi aumento de sueldo el año entrante va a ser del 5 %, pues yo no me pongo a comprarme un carro de 100 millones que me hace pagar una cuota o un incremento de mis gastos de más del 30 %, porque simplemente pues los números no me dan”, precisó.

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De acuerdo con Izquierdo, esta situación representa una presión fiscal para Colpensiones, debido a que una proporción importante de sus pensionados recibe una mesada equivalente al salario mínimo.

Pensiones. Foto: imagen de archivo, Freepik.

¿Está garantizado el pago de las pensiones?

Ante las dudas sobre las mesadas y la prima de los pensionados, Izquierdo aseguró que existe una garantía constitucional para estos pagos y descartó que el faltante implique que puedan dejar de cumplirse esas obligaciones.

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“Las mesadas están garantizadas porque primero, constitucionalmente no lo pueden hacer. Segundo, y este dato es muy importante, pues popularmente sería insostenible”, afirmó.

El experto agregó que el Gobierno tendría que buscar mecanismos para cubrir los recursos que hacen falta, entre ellos trasladar presupuesto de otros rubros o recurrir al endeudamiento.

¿Qué recomendó sobre el sistema pensional?

Durante la entrevista también se refirió a los jóvenes que actualmente cotizan. Izquierdo destacó que la cotización pensional funciona como protección frente a tres riesgos: vejez, invalidez y muerte.

“Cuando uno cotiza, pues tiene la posibilidad de que lo que uno cotiza al Sistema General de Seguridad Social lo puede deducir de su declaración de renta. Entonces le puede bajar los impuestos si quiere un beneficio tributario”, mencionó.