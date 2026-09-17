Faltante de 5 billones en Colpensiones se debe al alza del salario mínimo: Asofondos

El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, explicó en Mañanas Blu las razones detrás del déficit fiscal que afronta el sistema público de pensiones para cubrir los pagos de fin de año.

Según el dirigente gremial, el faltante responde a la diferencia entre las proyecciones presupuestales y el incremento definitivo del salario mínimo decretado para la vigencia 2026.

El presupuesto inicial se construyó bajo la premisa de un ajuste cercano al 7.5 %, correspondiente a la inflación esperada más un punto porcentual. Sin embargo, el Gobierno nacional fijó un aumento del 23.7 %.

Debido a que cerca del 60 % de las pensiones que paga Colpensiones corresponden al salario mínimo, el costo de estas mesadas se elevó en una proporción muy superior a la calculada.



Ahí hay una brecha entre el supuesto con el cual se construyó el presupuesto y se asignaron recursos a Colpensiones y lo que finalmente le tocó pagar a Colpensiones de mesadas en el año 2026 afirmó Velasco.

El gasto total en pensiones de salario mínimo en Colpensiones ronda entre 8 y 9 billones de pesos. Aunque la entidad recibe mayores ingresos por las cotizaciones de los trabajadores que ganan un mínimo más alto, la suma neta deja un déficit de 5 billones de pesos.

Andrés Velasco, presidente de Asofondos Asofondos

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"Esa es nuestra estimación, pero se compensa con mayores cotizaciones por el salario mínimo que liquida el 16 % sobre un mínimo más alto. Entonces hay más cotizaciones, como usted bien dice, pero en neto quedan faltando 5 billones de pesos", explicó.

Para financiar este hueco en los últimos tres meses del año, el Ministerio de Hacienda deberá reasignar partidas dentro del Presupuesto General de la Nación. Velasco aclaró que el pago de las pensiones es una obligación prioritaria en la ley colombiana, ubicada solo por detrás de la deuda pública.

"Yo no creo que lleguemos hasta un punto de afectación de los pensionados. Yo creo que la alerta que hace la ministra es una alerta que obviamente van a poder solucionar", señaló el dirigente de Asofondos.

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El impacto de este reajuste también alcanzó al Presupuesto General de la Nación presentado para 2027. La propuesta corregida del Ministerio de Hacienda incluyó 6.5 billones de pesos adicionales para atender las obligaciones del sistema pensional.

Actualmente, Colpensiones desembolsa 80 billones de pesos anuales en mesadas dentro del régimen general. La mitad de esa suma se financia con transferencias directas del presupuesto provenientes de impuestos como el IVA y la renta, mientras que los otros 40 billones provienen del uso de cotizaciones y traslados de afiliados desde el régimen privado.

Velasco dio un mensaje de tranquilidad a los adultos mayores al manifestar que "la nación colombiana no los va a dejar atrás, no los va a olvidar, les va a pagar su pensión", aunque reiteró la necesidad de solucionar el problema fiscal del país.