¿Qué permanece y qué cambia en la nueva ponencia de la reforma tributaria?

El impuesto al gas natural aún no se ha definido. Permanece el IVA del 19%, y no se modifica el impuesto de renta a personas naturales que declaran desde los 3millones 500mil pesos.

Se modificó el impuesto a la cajetilla de cigarrillos de 20 unidades que aumentará gradualmente, en 2017 a $1400 y en 2018 quedará en $2100.

El ponente, de Cambio Radical, Hernando Padaui confirmó que la discusión sigue girando en torno a temas principales como el impuesto al gas natural, al carbón, y a evitar la imposición de retención en la fuente a las pensiones.

"Hay un par de temas que faltan por cerrar en la tarde de hoy, principalmente el tema del impuesto al gas natural. Nosotros estamos totalmente decididos a no participar ni acompañar al Gobierno en esta iniciativa que nos perjudica enormemente, no solo a la Costa Atlántica, donde hemos sufrido muchos quebrantos por la alzas en las tarifas de energía. No podemos adicionar el tema del gas, en la costa es el más caro y afecta a todo el país", afirmó el representante a la Cámara.

Otro dato importante es que no se acogerá la propuesta del Consejo Gremial de reducir rápidamente el impuesto de renta para empresarios al 33%, se hará como estaba previsto, gradualmente durante los próximos 2 años.