Chance Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 12 de septiembre de 2026

El Paisita Noche es uno de los chances más consultados en Colombia, especialmente en Antioquia. Sus resultados son transmitidos por Teleantioquia, por lo que los jugadores pueden revisar las cifras oficiales después del sorteo.

Este juego cuenta con diferentes modalidades de apuesta y, desde 2025, incorpora una quinta balota que acompaña al resultado principal y puede representar una oportunidad adicional de premio.

Resultado del Paisita Noche hoy, 12 de septiembre de 2026

El número ganador del chance Paisita Noche de este sábado 12 de septiembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

Quinta balota: (en minutos)

Los resultados pueden verificarse a través de los canales oficiales y en los puntos autorizados.

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¿A qué hora juega el Paisita Noche?

El sorteo del Paisita Noche se realiza de acuerdo con el siguiente horario:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

El valor de las apuestas puede estar entre $500 y $25.000, dependiendo de la modalidad seleccionada.

¿Cómo jugar el Paisita Noche?

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El Paisita Noche ofrece diferentes modalidades para que los jugadores puedan escoger la opción que prefieran. Para obtener el premio correspondiente, las cifras deben coincidir con el resultado oficial y cumplir las condiciones de cada apuesta.

Las principales modalidades son:



Cuatro cifras directo o superpleno: las cuatro cifras deben coincidir exactamente y en el mismo orden.

las cuatro cifras deben coincidir exactamente y en el mismo orden. Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras deben coincidir, pero pueden aparecer en cualquier orden.

las cuatro cifras deben coincidir, pero pueden aparecer en cualquier orden. Tres cifras directo: deben acertarse las tres últimas cifras en el orden establecido.

deben acertarse las tres últimas cifras en el orden establecido. Tres cifras combinado: las tres últimas cifras deben coincidir sin importar su posición.

las tres últimas cifras deben coincidir sin importar su posición. Dos cifras o pata: se deben acertar las dos últimas cifras.

se deben acertar las dos últimas cifras. Una cifra o uña: se debe acertar únicamente la última cifra.

Para obtener el premio principal, se debe acertar el número completo en el orden correspondiente a la modalidad seleccionada.

¿Qué es la quinta balota del Paisita Noche?

La quinta balota fue incorporada al Paisita en 2025 y corresponde a un dígito adicional que acompaña el resultado principal. Esta cifra puede representar una oportunidad complementaria de premio cuando coincide con las condiciones de la apuesta realizada por el jugador.

Por eso, al consultar el resultado del Paisita Noche, también es importante revisar la quinta balota.

¿Cómo reclamar un premio del Paisita Noche?

Para reclamar un premio, el ganador debe conservar el tiquete original en buen estado y presentar los documentos requeridos.

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Los requisitos son:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El proceso de reclamación depende del valor del premio:

