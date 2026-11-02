Querida marca de mantequilla tiene nuevo dueño: advierten novedades para los consumidores

La marca Rama, presente en los hogares colombianos, tiene nuevo dueño. La compañía Alicorp anunció el cierre de la compra del negocio de Flora Food Group en cerca de 30 territorios de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. La operación, cuyo valor empresarial supera los 150 millones de dólares, incorpora 19 marcas, entre ellas Rama, y fortalece la presencia de la multinacional en el mercado de productos untables.

El acuerdo contempla la transferencia de algunas marcas y licencias para su comercialización exclusiva en distintos países. En Colombia, uno de los puntos centrales de esta nueva etapa será la planta de producción ubicada en Cali, que tendrá un papel relevante en el abastecimiento de los mercados colombiano, ecuatoriano, peruano y panameño.

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Alicorp señaló que trabajará con Flora Food Group durante la transición para mantener la continuidad de las operaciones y evitar interrupciones en el suministro.

Mantequilla Rama Rama

¿Qué cambiará para los consumidores de Rama?

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Por ahora, la compañía priorizará la continuidad del negocio y el mantenimiento de los estándares de calidad de las marcas adquiridas. En el anuncio no se informaron cambios específicos en los productos de Rama, sus presentaciones, precios o puntos de venta.

La transición contará con acuerdos temporales de servicios, suministro y licenciamiento entre ambas compañías. También participarán los equipos comerciales y técnicos vinculados a las marcas y a la planta de Cali.

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"Nuestra prioridad número uno son las personas y durante esta etapa queremos asegurar una transición ordenada de la mano de Flora Food Group que permita mantener la continuidad operativa, un correcto abastecimiento y la calidad y estándares de las marcas", afirmó Juan Felipe Isaza, Country Manager de Alicorp en Colombia, Centroamérica y el Caribe.

La empresa también indicó que buscará incorporar procesos de innovación de acuerdo con las necesidades de cada mercado, aunque no detalló nuevos productos ni fechas para eventuales cambios en el portafolio.

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Además de Rama, el acuerdo incluye otras 18 marcas, entre transferidas y licenciadas para su comercialización en diferentes mercados de América Latina y el Caribe.

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Entre ellas están Bonella y Dorina, en Ecuador, y La Perfecta, en Panamá. El negocio también contempla la comercialización exclusiva de Country Crock y otras marcas en países de Centroamérica y el Caribe.

La planta de Cali y la integración de los equipos responsables de las marcas harán parte de la estructura con la que Alicorp atenderá la región. La compañía, con más de 70 años de trayectoria y un portafolio superior a 150 marcas, busca ampliar su participación en la categoría de untables y fortalecer su operación en América Latina.

Por el momento, la prioridad anunciada es garantizar el suministro y la calidad de los productos durante el cambio de propietario.