Recaudo tributario llegó a $188 billones en julio, pero sigue por debajo de la meta

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) reportó un recaudo de $188 billones entre enero y julio de 2026, un crecimiento de 5,2% frente a los $178,69 billones registrados en el mismo periodo de 2025. Del total recaudado, $87,68 billones corresponden al impuesto de renta y $51,84 billones al IVA, los dos tributos con mayor participación dentro del resultado acumulado.
Solo en julio, el recaudo llegó a $31,74 billones, con un aumento de 6,8% frente a los $29,71 billones de julio de 2025. Ese resultado mensual superó la meta fijada para el mes, que era de $31,16 billones. De acuerdo con la DIAN, el aumento en el recaudo tributario en julio se vio impulsado por el impuesto sobre las ventas o IVA, la retención en la fuente, el tributo sobre la renta, así como por los ingresos recibidos por concepto de aranceles.
Sin embargo, en el acumulado del año el panorama es distinto, pues la Dian esperaba recaudar $193,74 billones a julio, por lo que el resultado actual deja un faltante cercano a $5,74 billones frente a la meta.
El resultado se da en medio de un panorama fiscal ya bajo presión, pues el Ministerio de Hacienda actualizó las cifras del déficit fiscal, que alcanzó los $66,2 billones, según la cartera, equivalente al 3,3% del Producto Interno Bruto (PIB). Desde el Ministerio se argumentó que esto se debe a que los gastos, que representan el 12,3%, fueron superiores a los ingresos, que alcanzaron el 8,6% del PIB.