Recaudo tributario llegó a $188 billones en julio, pero sigue por debajo de la meta

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) reportó un recaudo de $188 billones entre enero y julio de 2026, un crecimiento de 5,2% frente a los $178,69 billones registrados en el mismo periodo de 2025. Del total recaudado, $87,68 billones corresponden al impuesto de renta y $51,84 billones al IVA, los dos tributos con mayor participación dentro del resultado acumulado.

Solo en julio, el recaudo llegó a $31,74 billones, con un aumento de 6,8% frente a los $29,71 billones de julio de 2025. Ese resultado mensual superó la meta fijada para el mes, que era de $31,16 billones. De acuerdo con la DIAN, el aumento en el ⁠recaudo tributario en julio se vio impulsado por el impuesto sobre las ventas o IVA, la retención en la fuente, el tributo ‌sobre la renta, así como por los ingresos recibidos por concepto de aranceles.

Dinero Colombia. Foto: archivo Blu Radio.

Sin embargo, en el acumulado del año el panorama es distinto, pues la Dian esperaba recaudar $193,74 billones a julio, por lo que el resultado actual deja un faltante cercano a $5,74 billones frente a la meta.

El resultado se da en medio de un panorama fiscal ya bajo presión, pues el Ministerio de Hacienda actualizó las cifras del déficit fiscal, que alcanzó los $66,2 billones, según la cartera, equivalente al 3,3% del Producto Interno Bruto (PIB). Desde el Ministerio se argumentó que esto se debe a que los gastos, que representan el 12,3%, fueron superiores a los ingresos, que alcanzaron el 8,6% del PIB.