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Blu Radio  / Economía  / Recaudo tributario llegó a $188 billones en julio, pero sigue por debajo de la meta

Recaudo tributario llegó a $188 billones en julio, pero sigue por debajo de la meta

Entre enero y julio, el recaudo tributario creció 5,2% frente a 2025, impulsado por renta e IVA, pero el acumulado del año no alcanza la meta fijada por el Gobierno.

Mujer contando dinero.
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Foto. Blu Radio
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 7 de sept, 2026

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) reportó un recaudo de $188 billones entre enero y julio de 2026, un crecimiento de 5,2% frente a los $178,69 billones registrados en el mismo periodo de 2025. Del total recaudado, $87,68 billones corresponden al impuesto de renta y $51,84 billones al IVA, los dos tributos con mayor participación dentro del resultado acumulado.

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Solo en julio, el recaudo llegó a $31,74 billones, con un aumento de 6,8% frente a los $29,71 billones de julio de 2025. Ese resultado mensual superó la meta fijada para el mes, que era de $31,16 billones. De acuerdo con la DIAN, el aumento en el ⁠recaudo tributario en julio se vio impulsado por el impuesto sobre las ventas o IVA, la retención en la fuente, el tributo ‌sobre la renta, así como por los ingresos recibidos por concepto de aranceles.

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Dinero Colombia.
Foto: archivo Blu Radio.

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Sin embargo, en el acumulado del año el panorama es distinto, pues la Dian esperaba recaudar $193,74 billones a julio, por lo que el resultado actual deja un faltante cercano a $5,74 billones frente a la meta.

El resultado se da en medio de un panorama fiscal ya bajo presión, pues el Ministerio de Hacienda actualizó las cifras del déficit fiscal, que alcanzó los $66,2 billones, según la cartera, equivalente al 3,3% del Producto Interno Bruto (PIB). Desde el Ministerio se argumentó que esto se debe a que los gastos, que representan el 12,3%, fueron superiores a los ingresos, que alcanzaron el 8,6% del PIB.

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