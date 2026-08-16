Reconstrucción tras el terremoto debe partir de saber qué se perdió, dice Asocapitales

El proceso de reconstrucción tras el terremoto debe comenzar con un diagnóstico preciso de los daños en viviendas, infraestructura y actividades económicas, según explicó Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales, en entrevista en Sala de Prensa Blu.

Santamaría señaló que antes de definir los recursos y proyectos es necesario consolidar información técnica que permita conocer la magnitud real de la emergencia y determinar qué estructuras pueden recuperarse.

“Hoy la reconstrucción empieza por algo muy concreto, y es saber qué se perdió, dónde está el daño, cuánto cuesta ese daño recuperarlo”, dijo Santamaría. “Hoy debemos tener una información seria sobre la vivienda, sobre infraestructura, sobre el comercio, las actividades económicas, y ahí convertirlas rápidamente en proyectos financiables”.

Búsqueda de personas bajo los escombros tras terremoto. Foto cortesía ejército.

¿Cuántas viviendas y estructuras están afectadas?

El director de Asocapitales mencionó cifras preliminares recopiladas en las ciudades capitales. Según explicó, se contabilizan 1.770 viviendas colapsadas y 42.000 averiadas. También habló de 312 estructuras colapsadas y 13.568 averiadas.

A esto se suman 434 instituciones educativas afectadas y más de 30 centros de salud destruidos. Santamaría advirtió que estos datos corresponden a un ejercicio preliminar y que todavía debe avanzar el levantamiento de información en los territorios.

Publicidad

“Muy probablemente podemos estar hablando en un análisis muy preliminar de 100.000 estructuras o edificaciones afectadas en todo este ejercicio. Es una cifra importante en términos económicos”, precisó.

Reconstrucción debe tener enfoque territorial

Santamaría explicó que las características de cada departamento y municipio obligan a considerar las particularidades económicas, sociales y de infraestructura de cada territorio. En ese sentido, destacó el papel de las autoridades locales y de los Puestos de Mando Unificado (PMU).

Publicidad

“Sin duda alguna, el enfoque territorial y el ejercicio que se hace desde el territorio, es decir, desde las propias ciudades y municipios, va a ser clave. Esto es una cascada y la cascada empieza desde lo territorial”, mencionó.

El director de Asocapitales también planteó la necesidad de revisar las condiciones de construcción y el cumplimiento de las normas de sismorresistencia, a partir de las afectaciones registradas.

“No se trata solamente de que haya un cambio normativo, sino que también haya un compromiso de cumplimiento”, destacó Santamaría.

Plataformas para apoyar la reconstrucción

Asocapitales trabaja además en herramientas digitales para apoyar la respuesta. Una de ellas está articulada con Colombia Te Busca para facilitar el manejo de información sobre personas desaparecidas.

La asociación también prepara un banco de necesidades y talento humano que reunirá donaciones, organizaciones y profesionales disponibles para apoyar a ciudades y municipios durante la reconstrucción.

“Ahí vamos a tener todas las capacidades profesionales y talento que se requiere. Entonces, si una empresa da 20 ingenieros, vamos a tener los nombres, los perfiles, los vamos a ir sumando a una base de datos”, explicó.

Publicidad

Santamaría agregó que Asocapitales participa en el PMU Nacional y mantiene diálogo institucional con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y otras entidades del Gobierno.

Escuche la entrevista completa aquí: