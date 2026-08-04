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Recursos de Colombia Mayor están garantizados: Gobierno Petro a De la Espriella

Desde el Gobierno Petro aseguran que los recursos de Colombia Mayor no se utilizaron con fines electorales

Adulto mayor
Adulto mayor // imagen de referencia.
Foto: Freepik
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 4 de ago, 2026

Desde el Departamento de Prosperidad Social respondieron a las declaraciones del presidente electo Abelardo De La Espriella según las cuales el programa Colombia Mayor estaría desfinanciado.

De la Espriella se refirió al tema el pasado domingo en la noche y aseguró que busca aumentar el subsidio de 230.00 a 400.000 pesos mensuales.

“El Gobierno irresponsable y ladrón, que gracias a Dios ya termina, se gastó la plata de nuestros viejitos en el primer semestre del año, en plena campaña electoral”, dijo De Da Espriella.

Desde el DPS respondieron que los recursos del programa están garantizados.

“En 2026 el programa contempla 12 ciclos de transferencias. A la fecha se han ejecutado seis ciclos y se encuentran garantizados los recursos entre Prosperidad Social y el Fondo de Solidaridad Pensional para realizar el séptimo ciclo, que iniciará en las próximas semanas. No es cierto que los recursos se hayan dilapidado en el primer semestre”, señala el DPS.

El Gobierno Petro explicó que el programa tiene un costo de 8.4 billones de pesos para este año. Según el DPS, 3.2 billones van a salir del Presupuesto General; otros 3.5, de cofinanciación con el Ministerio del Trabajo; y 1.7 de la Subcuenta del Fondo de Solidaridad Pensional.

“Es falso que recursos del programa hayan sido utilizados para fines electorales; por el contrario, los ciclos de las transferencias son mensuales y no se pueden suspender, porque incurriría en violación a la ley que reglamenta el programa”, agregan desde el DPS.

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