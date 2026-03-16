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Blu Radio  / Economía  / Revolcón a las tarifas de aseo en el país entra en la recta final

Revolcón a las tarifas de aseo en el país entra en la recta final

Lo que está sobre la mesa es la definición de las tarifas para la próxima década. Hay tantas dudas sobre los planes del gobierno que la CRA tiene que responder unos 57.000 comentarios.

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