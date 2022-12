Santos anuncia reformas para enfrentar crisis de la justicia

el Gobierno no dará un salto al vacío, al tiempo que enfatizó que no permitirá que se ponga en riesgo la institucionalidad del país.



“No permitiré que se pongan en peligro las instituciones que hemos construido y preservado con tanto esfuerzo, ni que se pretenda reemplazar el Estado de Derecho por una especie de Estado de Opinión, donde prevalezca la versión del que más ruido haga, por encima de los conductos legales”, afirmó.

El Jefe de Estado destacó la labor cumplida por la Corte Constitucional, en sus 23 años de existencia, de la cual dijo que “ha sido pionera en la defensa de las minorías, en el arraigo y respeto de los derechos fundamentales, y en la preservación del principio democrático de sucesión efectiva en el poder”.

De acuerdo con el presidente Santos, “esa institucionalidad, y muy en particular la de la Justicia, tenemos que preservarla y defenderla pero, cuando sea necesario, tenemos que reformarla y mejorarla, porque es el soporte de nuestro Estado de Derecho”.

Manifestó que pese a que las instituciones pueden fallar porque están conformadas por seres humanos, “esto no significa que, cuando fallan, debamos acabarlas, pues ello solo conduciría al caos, a la anarquía, al caudillismo y a la justicia por la propia mano, que es la fórmula del fracaso de cualquier sociedad”.

Al enfatizar en las presuntas irregularidades frente a trámites en la Corte Constitucional, Santos dejó claro que “no pueden llegar al extremo de satanizar nuestras instituciones judiciales, ni de comprometer la existencia misma de esa corporación”.

Al respecto, el Jefe de Estado pidió a la Fiscalía y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara adelantar las investigaciones sin limitaciones ni cálculos políticos.

“Como Jefe de Estado les pido a la Fiscalía General de la Nación y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara que obren con sentido de responsabilidad, y que adelanten y aceleren las investigaciones sin limitaciones ni cálculos políticos”, dijo.

“Les pido que lleguen hasta las últimas consecuencias, investigando a todos –repito–, a todos aquellos sobre quienes recaiga cualquier sospecha o denuncia de una actuación ilegal o irregular”, añadió.

Lucha contra la corrupción

En este sentido, el Mandatario afirmó que no va a tolerar el más mínimo indicio de corrupción.

“¡Aquí no hay intocables! No podemos tolerar –¡y no vamos a tolerar!– el más mínimo indicio de corrupción entre quienes detentan las mayores jerarquías de la Justicia o cualquier otra rama del poder. Cuando un colombiano ocupa un alto cargo en el Estado, jura cumplir la constitución y las leyes y, si no lo hace, no solo traiciona su propio juramento sino que traiciona a la Patria a la que prometió servir. Y así es como debemos tratar a los corruptos: ¡como traidores a la Patria!”, subrayó.

El Presidente Santos invitó a todas las partes comprometidas y a los colombianos a que “no politicen los procesos investigativos en curso”.

“Tiene que acabarse ese mecanismo de distracción en el que todo investigado por corrupción u otros actos ilegales se defiende alegando persecución política. ¡Aquí no se persigue a nadie políticamente! Esos tiempos no volverán en Colombia. Solamente demandamos el acatamiento a la ley y la pulcritud en el manejo de los poderes del Estado. Ni más ni menos”, concluyó el Presidente de la República.

Con prensa de Presidencia