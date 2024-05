ATENCIÓN: Petro anuncia que Colombia romperá relaciones diplomáticas con Israel

Este miércoles, en medio de las manifestaciones por el Día del Trabajo, el presidente Gustavo Petro anunció desde la Plaza de Bolívar de Bogotá que este jueves, 2 de mayo, Colombia romperá relaciones diplomáticas con Israel; la confirmación llega tras las varias declaraciones en las que el jefe de Estado mostró su apoyo a Palestina en medio de la guerra que libra actualmente.

En su discurso, el presidente Petro acusó, nuevamente, al Estado de Israel de tener un “Gobierno genocida”. Además, dijo que si “muere Palestina muere la humanidad” y no dejará que, con eso, “muera la humanidad”.

“El presidente de la República informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel por tener un Gobierno, por tener un presidente genocida. Creo que la humanidad en las calles, por millones, está de acuerdo con nosotros y nosotros con ella; no puede ser, no puede volver y no pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos”, sentenció.

Cabe recordar que, hace aproximadamente un mes, Petro ya había amenazado con romper relación con Israel si incumplía la resolución del cese al fuego que aprobó el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

La ONU pidió, en medio los constantes ataques, un alto el fuego inmediato durante el mes de ramadán, el cual terminó el 9 de abril, con la intención de que eso llevara “a un alto el fuego duradero". Ahí mismo, pidieron la "la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes" en poder del grupo Hamás.

Gente “engañada” marchando

Por otro lado, el presidente Gustavo Petro habló sobre las manifestaciones durante el Día de Trabajo en Bogotá, comparándolas con las marchas de la oposición el pasado 21 de abril. De acuerdo el mandatario, fueron parte de una movilización de gente engañada.

“Se vinieron marchando por la Séptima, vinieron exministros, exsenadores, expresidentes de uno y otro partido, los aspirantes eternos a la Presidencia, los que se visten de centro, pero caminan al lado del ataúd diciendo que se muera el presidente (…) La gente engañada que llamaban por teléfono los señores de Keralty, que siendo extranjeros, financiaron las campañas de varios congresistas”, expresó.