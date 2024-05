Sí hay armamento perdido del Ejército, pero no cifra que dio presidente Petro: esta es la historia

Blu Radio tuvo conocimiento de la historia detrás del desfase que hay entre las cifras que reportó y denunció el presidente Gustavo Petro en la tarde del martes y las que realmente corresponden al robo y pérdida de armas y de municiones de los armerillos del Ejército, en particular en Tolemaida y en La Guajira y en el departamento del Cesar.

Hay, evidentemente, un episodio de hurto o de pérdida del armamento, de granadas, de municiones, pero en algunos ítems la cantidad de armas o de municiones que se perdieron es mucho menor a la que reportó el presidente de la República.

La historia detrás de las cifras de pérdida de armamento del Ejército

El director del Servicio Informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina, reveló la historia detrás de lo sucedido. El presidente Gustavo Petro, sobre las 2:00 p.m. de este martes, 30 de abril, concede una rueda de prensa, una declaración desde la Casa de Nariño, acompañado del ministro de Defensa, Iván Velásquez, y del comandante general de las Fuerzas Militares, Helder Giraldo. Esa declaración tiene como sustento, y es lo que lee el presidente haciendo una grave denuncia la pérdida de armamento y municiones, un informe de la inspección del Ejército que le entrega sobre la hora el comandante de esa institución, el general Luis Ospina, directamente a la sede, al despacho del presidente de la República.

Ese reporte no fue entregado previamente para su revisión ni al comandante general de las Fuerzas Militares ni al ministro de Defensa. Es decir, ellos no conocían el reporte antes de que se divulgara por parte del presidente de la República, quien recibe las cifras y al final termina reportándolas de una manera errónea. El presidente Petro no tiene tiempo de procesar la información, simplemente llega a la rueda de prensa con esas diapositivas, con esas estadísticas y presenta la declaración.

Publicidad

¿Por qué se equivocó el presidente Petro en cifras de armamento perdido?

El presidente de la República lee la columna que tiene que ver con el faltante de material SAP, quiere decir las armas y las municiones que no han sido subidas al sistema, pero que están dentro de las existencias del Ejército, están en los armerillos. Sin embargo, esa no es la columna de las armas y las municiones que se han perdido o robado; es la última, en la que “faltante sumatoria existencia”.

El presidente Petro leyó la columna equivocada sobre la pérdida de armamento del Ejército. Foto: suministrada

El presidente Petro leyó la columna equivocada sobre la pérdida de armamento del Ejército. Foto: suministrada

Publicidad

Sí hay pérdida de armamento, si hay robo o desviación de armamentos y municiones; pero las diferencias son muy grandes entre lo que dice el presidente de la República y lo que ocurre, sobre todo, por ejemplo, en cuanto a municiones.

El presidente habló de 8203 municiones calibres 7.62 perdidas, pero no es así; en realidad se perdieron 60. Así mismo, ocurre con las municiones calibre 7.62 mm eslabonadas: el mandatario en su declaración dijo que se perdieron 131.577 cartuchos, pero el faltante es de 53.