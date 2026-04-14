Se pierden 120.000 millones diarios por bloqueos en Santander: Consejo Gremial Nacional

Los 34 gremios del Consejo Gremial Nacional advierten que los bloqueos en Santander le cuestan al país más de 120.000 millones de pesos por día y están generando una afectación "desproporcionada" para los ciudadanos.

Este martes se completa el sexto día de protestas por cuenta de los incrementos del impuesto predial y las negociaciones entre el gobierno nacional y los manifestantes no han llevado a acuerdos. Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro anunció que "sacará" de sus cargos a los alcaldes que no restablezcan la circulación en las carreteras del país.

Imagen de las autoridades. Persiste el diálogo de la Gobernación de Santander en puntos de bloqueos

"La cancelación de exportaciones, las restricciones en la movilidad de carga y pasajeros, la cancelación de reservas de servicios turísticos, la interrupción de cadenas de abastecimiento y la afectación en el sector agropecuario, así como las pérdidas económicas estimadas en cerca de $120.000 millones diarios, reflejan una alteración profunda en las condiciones básicas para la actividad productiva y el bienestar de la población", aseguró el Consejo Gremial Nacional.

Además, para el Consejo Gremial Nacional hay un riesgo de carácter sistémico que debilita la confianza, incrementa la incertidumbre y afecta las condiciones necesarias para el desarrollo económico del país.



Billetes colombianos Foto: Blu Radio

La petición de los empresarios es llamar a las autoridades a garantizar una protesta pacífica que respete el derecho de quienes no hacen parte de la misma y se restablezca inmediatamente el libre tránsito y circulación en los corredores viales. También solicitaron un acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo para prevenir que se continúen vulnerando los derechos de la población y el aparato productivo.