Se pierden 120.000 millones diarios por bloqueos en Santander: Consejo Gremial Nacional

Los 34 gremios del Consejo Gremial Nacional advierten que los bloqueos en Santander le cuestan al país más de 120.000 millones de pesos por día y están generando una afectación "desproporcionada" para los ciudadanos.
Este martes se completa el sexto día de protestas por cuenta de los incrementos del impuesto predial y las negociaciones entre el gobierno nacional y los manifestantes no han llevado a acuerdos. Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro anunció que "sacará" de sus cargos a los alcaldes que no restablezcan la circulación en las carreteras del país.
"La cancelación de exportaciones, las restricciones en la movilidad de carga y pasajeros, la cancelación de reservas de servicios turísticos, la interrupción de cadenas de abastecimiento y la afectación en el sector agropecuario, así como las pérdidas económicas estimadas en cerca de $120.000 millones diarios, reflejan una alteración profunda en las condiciones básicas para la actividad productiva y el bienestar de la población", aseguró el Consejo Gremial Nacional.
Además, para el Consejo Gremial Nacional hay un riesgo de carácter sistémico que debilita la confianza, incrementa la incertidumbre y afecta las condiciones necesarias para el desarrollo económico del país.
La petición de los empresarios es llamar a las autoridades a garantizar una protesta pacífica que respete el derecho de quienes no hacen parte de la misma y se restablezca inmediatamente el libre tránsito y circulación en los corredores viales. También solicitaron un acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo para prevenir que se continúen vulnerando los derechos de la población y el aparato productivo.