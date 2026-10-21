Sergio Rincón, presidente de Bavaria, entre los cinco líderes más admirados de Colombia

Sergio Andrés Rincón, presidente de Bavaria, ocupó el quinto lugar en el ranking Merco Líderes 2026, que evalúa la reputación de los principales directivos empresariales de Colombia. El ejecutivo ascendió cuatro posiciones frente a 2025, cuando se ubicó en el noveno puesto.

Rincón asumió la presidencia de Bavaria en 2022, después de desarrollar una trayectoria de más de dos décadas en la industria cervecera. Durante su carrera, ha ocupado cargos comerciales y directivos en Colombia, México, Ecuador y Perú. Fue presidente de Cervecería Nacional, en Ecuador, y de Cervecería Backus, en Perú, además de vicepresidente de Ventas de Grupo Modelo, en México, y de Bavaria.

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Durante su gestión, la compañía ha anunciado inversiones industriales en el país. Entre ellas se encuentra la destinación de $2 billones para la Cervecería del Atlántico, ubicada en Palmar de Varela. A esta iniciativa se suma el anuncio de Canpack, aliado estratégico de Bavaria, de invertir $548.000 millones en una nueva fábrica de envases de aluminio en Malambo.

En cuanto a su presencia en el mercado colombiano, Bavaria afirma que representa el 1 % del producto interno bruto (PIB) nacional y que su cadena de valor vincula a cerca de 500.000 personas. La compañía también reporta más de 300.000 clientes en el canal tradicional y el trabajo con más de 800 familias agricultoras a través de su programa Siembra Bavaria.



Por su parte, en el ranking Merco Empresas 2026, Bavaria ocupó el tercer lugar por segundo año consecutivo, según informó la compañía. Rincón también fue reconocido como CEO del Año 2024 por Forbes Colombia.

Su posición en Merco Líderes se suma a los reconocimientos obtenidos durante su trayectoria al frente de la cervecera, en medio de los planes de inversión industrial que la compañía ha anunciado en Colombia.