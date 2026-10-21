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El corrientazo se digitaliza en Colombia: pedidos a domicilio aumentaron 160 % en 2026

Las órdenes de almuerzos ejecutivos pasaron de 250.000 a más de 660.000 en el país, impulsadas principalmente por pequeños negocios y una alta demanda en ciudades intermedias.

Usuario consultando el menú de un almuerzo ejecutivo a domicilio desde su teléfono celular
Usuario consultando el menú de un almuerzo ejecutivo a domicilio desde su teléfono celular
Imagen generada con Gemini
Por: Fredy Leonardo Daza
|
Actualizado: 21 de oct, 2026

El tradicional corrientazo colombianizado ha consolidado su transición hacia el entorno digital. De acuerdo con cifras divulgadas por la plataforma Rappi, las órdenes de almuerzos ejecutivos a domicilio registraron un crecimiento del 160 % en lo que va del año 2026, pasando de más de 250.000 pedidos en el mismo periodo de 2025 a superar los 660.000.

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El reporte de la compañía destaca que los colombianos solicitan en promedio 26.000 corrientazos al mes a través de la aplicación. Actualmente, más de 2.000 establecimientos gastronómicos en el territorio nacional comercializan esta categoría, de los cuales cerca del 80 % corresponden a pequeños y medianos comercios de barrio. Asimismo, más de 800 de estos comercios ofrecen alternativas por tarifas inferiores a los $19.900.

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El crecimiento en la demanda ha sido impulsado mayoritariamente por ciudades intermedias. Villavicencio encabeza los incrementos con un alza del 533 %, seguida por Ibagué (+414 %), Santa Marta (+346 %), Cartagena (+306 %), Bogotá (+239 %), Valledupar (+238 %) y Barranquilla (+228 %).

En cuanto a los hábitos de consumo, la plataforma registró que el 84 % de los pedidos se realizan en la franja horaria comprendida entre las 11:00 a. m. y las 2:59 p. m., alcanzando su punto máximo a las 12:00 m. Los días laborales concentran el 72 % de las solicitudes, con el viernes como la jornada de mayor volumen, promediando 22.000 órdenes, mientras que el fin de semana abarca el 28 % restante.

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Foto: AFP, referencia

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Por el lado de la oferta comercial, empresas como la cadena MUY reportan cerca de 50.000 pedidos mensuales de almuerzos en la aplicación, disponibilizando un catálogo de más de 25 opciones económicas. Adicionalmente, el 10 % de las entregas de corrientazos en el país en 2026 se despachan bajo la modalidad rápida Turbo Restaurantes, con más de 35 comercios aliados ofreciendo entregas en pocos minutos.

¿Cuáles son los platos y menús más pedidos en el corrientazo a domicilio?

Según los datos presentados en el informe de la plataforma, las preferencias gastronómicas de los usuarios al almorzar se distribuyen de la siguiente manera:

  • Menú del día o almuerzo ejecutivo (27 %): es la opción más solicitada en el país, variando a diario según la oferta del restaurante.
  • Carne de res (25 %): preparaciones tradicionales como carne asada, desmechada, sobrebarriga y bistec.
  • Pollo (16 %): predominantemente pechuga, posicionándose como la alternativa preferida en platos menores a $20.000 en Bogotá.
  • Carne de cerdo (16 %): encabezado por cortes como chuleta y chicharrón.
  • Bandeja paisa (6,5 %): el plato regional de mayor participación en el consolidado nacional.

¿Cómo varía la preferencia del corrientazo en Bogotá, Medellín y Barranquilla?

La información del reporte permite identificar patrones de consumo específicos según la región:

  • Bogotá: el plato más vendido corresponde al Almuerzo 3 Presas de KFC, seguido por menús de comida casera tradicional como el Casero Completo de Carbón & Xilvestre y los menús del día de restaurantes locales.
  • Medellín: predomina la oferta de cocina casera. El "Ejecutivo del Día" suma cerca de 18.000 pedidos en el año, con la bandeja paisa y el sancocho como protagonistas en establecimientos como Donde Juancho, Sabor y Sazón Donde Gloria, La Sopería y Las Abuelas.
  • Barranquilla: la proteína de res lidera la demanda con el 43 % de las ventas frente al 25 % del pollo, con alta frecuencia en platos de restaurantes como El Palacio de la Sopa, Willy’s, Queen Sazón, La Totuma D’ Tu Papa y Sancochos y Arroces Especiales.

Adicionalmente, el segmento vegetariano y vegano registra una oferta de 87 opciones de almuerzo en 55 restaurantes a nivel nacional, incluyendo 10 alternativas por debajo de los $20.000 en establecimientos como Soy Vida, Veggie Go, Vegan Veggie, El Ejecutivo Tradicional y Roots Veggie.

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