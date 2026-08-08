En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Abelardo De La Espriella
Cali
Presos trasladados
Riesgo de apagón

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / “Sin un crecimiento económico robusto el país no puede salir adelante”: Bruce Mac Master

“Sin un crecimiento económico robusto el país no puede salir adelante”: Bruce Mac Master

El presidente de la ANDI respaldó la eliminación del impuesto al patrimonio y afirmó que reducir los desincentivos a la inversión es necesario para impulsar el crecimiento del PIB.

Bruce-Mac-Master-AFP.png
Bruce Mac Master
Foto: AFP
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 8 de ago, 2026

El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, respaldó la decisión anunciada por el presidente Abelardo De La Espriella de eliminar el impuesto al patrimonio mediante una reforma tributaria. El dirigente gremial sostuvo que este gravamen ha tenido efectos negativos sobre la inversión y ha llevado a algunos contribuyentes y capitales colombianos a trasladar sus domicilios tributarios fuera del país.

El impuesto al patrimonio ha significado un golpe grande contra la inversión en Colombia. Hemos tenido una cantidad de capitales colombianos que no han vuelto a invertir en Colombia y casos de personas y entidades que cambiaron sus domicilios tributarios”, afirmó Mac Master en diálogo con Blu Radio.

Últimas noticias

Baloto y Revancha.
Resultados de las loterías

Baloto y Revancha, resultado del último sorteo hoy sábado 8 de agosto de 2026

Lotería de Santander
Resultados de las loterías

Resultado Lotería de Santander, sorteo sábado 8 de agosto de 2026: premio mayor y secos

El presidente de la ANDI señaló que mantener este impuesto también representa un desincentivo para la generación de empleo y oportunidades de trabajo, por lo que consideró que su eliminación es una corrección que el país debe hacer. Según explicó, aunque el Estado puede aumentar sus ingresos mediante impuestos, estas decisiones pueden tener efectos en el mediano plazo sobre la economía si terminan desincentivando la inversión.

Frente a los cuestionamientos por el impacto que tendría la eliminación del impuesto sobre las finanzas públicas, Mac Master sostuvo que el debate debe concentrarse en el manejo del gasto del Presupuesto General de la Nación. Explicó que la decisión de eliminar un tributo y la definición del gasto son asuntos diferentes que deben ser evaluados por el Gobierno.

Eliminar un impuesto no lleva inmediatamente o no trae como consecuencia inmediata que el gasto o un gasto en particular se reduzca (...) Un gobierno que piense solamente en recaudar para poder gastar va a querer tomar decisiones que al final no tienen en cuenta las implicaciones sobre el resto de la economía”, afirmó.

El dirigente gremial también cuestionó el ritmo de crecimiento de la economía colombiana. Señaló que el país pasó de crecer 1,7 % en 2024 a 2,6 % en 2025, pero advirtió que estos niveles todavía no son suficientes para superar la situación fiscal ni generar las condiciones necesarias para un mayor desarrollo económico.

Publicidad

“A esas tasas, Colombia no logra realmente salir de la crisis fiscal que tenemos ni generar condiciones para avanzar. Lo que sí es evidente es que Colombia tiene que volver a pensar y entender que, sin un crecimiento económico robusto, grande, el país no puede salir adelante”, concluyó.

Mac Master insistió en que las decisiones económicas deben tener una visión de largo plazo y estar orientadas a crear condiciones para aumentar la inversión, el empleo y el crecimiento, más allá de la necesidad inmediata de aumentar el recaudo del Estado.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Bruce Mac Master

Abelardo De La Espriella

Publicidad

Publicidad

Publicidad