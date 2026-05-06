Superindustria sanciona a Corabastos por impedir entrada de Jerónimo Martins

La Superintendencia de Industria y Comercio acaba de anunciar una sanción de 260 millones de pesos a Corabastos y 71 millones de pesos más a directivos de la corporación por cambiar las reglas de juego para impedir la entrada de comerciantes de 'ciertas características'. Detrás de la sanción está el intento fallido de aterrizaje de Jerónimo Martins en la central de abastos más grande del país.

La historia comenzó en 2022 cuando empezó a correr el rumor de la llegada de Jerónimo Martins, la dueña de Ara, a Corabastos. La idea no era montar un Ara sino una sede de su formato mayorista que se llama Bodega El Canasto. Jerónimo Martins alcanzó a negociar el arrendamiento de seis bodegas dobles dentro de la central, pero su entrada nunca se concretó porque cambiaron las reglas de juego.

Según el informe motivado de la Superintendencia de Industria y Comercio Corabastos modificó el artículo 19 de su reglamento interno de funcionamiento para incluir una "prohibición para el ingreso de grandes almacenes como arrendatarios, subarrendatarios, cesionarios o adjudicatarios de locales en arriendo de Corabastos". La modificación hablaba expresamente de frenar la llegada de almacenes de cadena, almacenes por departamentos, supermercados e hipermercados "que puedan afectar los precios de los productos que se comercializan al interior de Corabastos".

Blu Radio / Corabastos Foto: AFP

"La Delegatura corroboró que la decisión de modificar el artículo 19 del RIF, orientada a restringir el ingreso de nuevos 'grandes almacenes', tuvo su origen en presiones ejercidas por comerciantes al interior de Corabastos, quienes manifestaron a la administración su preocupación frente a la posibilidad de que la entrada de dichos actores generara una reducción sustancial en los precios de los productos y, en consecuencia, afectara su capacidad de competir bajo las condiciones ya establecidas en la central", aseguró la entidad.



La Superindustria también le ordenó a Corabastos que elimine las restricciones de entrada para nuevos competidores, es decir, que ya no se oponga a la entrada de multinacionales o grandes superficies.



¿Cómo se defendió Corabastos ante la Superintendencia de Industria y Comercio?

En su defensa Corabastos le dijo a la Superindustria que en las afueras de la central operan al menos 19 grandes almacenes o superficies como Metro, ARA, D1, Éxito y Olímpica y que, según ellos, eso prueba que sí hay competencia.

Las sanciones de la Superintendencia de Industria y Comercio aún están siendo notificadas a los investigados en el caso y no están en firme. Además, tanto Corabastos como sus directivos podrían ejercer acciones legales contra las medidas.

Corabastos mueve hoy en día el 32% de los alimentos que se consumen a diario en el país y su funcionamiento es clave para los precios al consumidor.