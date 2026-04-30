“Tenemos que ponerle atención”: CEPAL sobre proyecciones de crecimiento económico en Colombia

La directora de la Oficina de la CEPAL en Colombia, Ángela María Penagos Concha, lanzó una advertencia sobre el panorama económico del país y la región, en medio de una desaceleración en las proyecciones de crecimiento. En entrevista con Blu Radio, la experta aseguró que “tenemos que ponerle atención”, al referirse a la dependencia de la demanda interna como motor económico.

Penagos explicó que, aunque existen factores coyunturales que están impactando las economías latinoamericanas, es clave entender el fenómeno desde una visión estructural. “Hay factores a corto plazo afectando mucho a nuestras economías, pero es importante mirar el tema desde un punto de vista un poco más estructural”, afirmó, dejando claro que el desafío va más allá de situaciones temporales.

En cuanto a las proyecciones de crecimiento en América Latina, la directora de la CEPAL indicó que, pese a algunos casos aislados, la tendencia general es a la baja. Según dijo, el crecimiento reciente ha estado impulsado principalmente por la demanda interna, lo que podría representar un riesgo en escenarios de menor consumo o incertidumbre económica.

Sobre el comportamiento de la inversión extranjera en Colombia, Penagos advirtió señales de desaceleración en los primeros meses del año. Aunque en 2024 no se evidenció una caída significativa, señaló que “los inversionistas toman decisiones precavidas cuando ven inestabilidad en ciertos factores”, lo que podría afectar la capacidad de crecimiento a largo plazo.



Finalmente, la experta enfatizó que la volatilidad y la falta de reglas claras inciden directamente en el flujo de capitales. “Cuando hay alta volatilidad, las inversiones tienden a contenerse”, explicó, y agregó que, si bien no hay un patrón ideológico en la inversión, “cuando no hay reglas de juego claras, el mercado se contrae”, una dinámica que, según advirtió, ha sido constante en el tiempo.