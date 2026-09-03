Terremoto pone en alerta la cartera de hogares y empresas en las zonas afectadas

El impacto económico del terremoto del pasado 10 de agosto comienza a plantear nuevos desafíos para el sistema financiero colombiano, especialmente en las regiones afectadas. La interrupción de actividades productivas, la disminución temporal de los ingresos y las dificultades para reactivar negocios podrían traducirse en un incremento de la cartera vencida.

La advertencia fue hecha por COLCOB, la Asociación Colombiana del Ecosistema de Crédito, Cobranza y BPO, durante el 22.º Congreso Internacional de Crédito, Cobranza y BPO 2026, que se realiza este 2 y 3 de septiembre en el Club El Nogal, en Bogotá.

“Sin duda, esta tragedia va a generar una afectación a la cartera vencida. Todavía es muy pronto para afirmar el tamaño de ese impacto, pero dependerá también de las herramientas y alternativas que se les den a las personas afectadas para responder con sus créditos”, afirmó Gloria Urueña, directora ejecutiva de COLCOB.

La asociación señaló que el comportamiento de la cartera está estrechamente relacionado con lo que ocurre en la economía real. Por esta razón, el gremio considera fundamental diferenciar entre quienes atraviesan una pérdida temporal de ingresos y aquellos que presentan una incapacidad permanente de pago. La respuesta del sector financiero, según COLCOB, no debería ser uniforme, sino ajustarse a las condiciones particulares de cada cliente y territorio.



“Después de una tragedia, la cobranza nunca puede hacerse en piloto automático. Hay que entender primero la región, la persona y la productividad del sector al que pertenece”, señaló Urueña.

COLCOB también destacó las lecciones dejadas por la pandemia, particularmente la importancia de actuar con rapidez y establecer mecanismos efectivos de comunicación y acompañamiento para los usuarios afectados.

Decenas de rescatistas buscan sobrevivientes entre los escombros tras el terremoto en Cali AFP

Publicidad

Evitar que los afectados recurran al crédito informal

Uno de los principales riesgos identificados por COLCOB es que una dificultad económica temporal termine expulsando a hogares y empresas del sistema financiero formal y los conduzca hacia mecanismos de financiación informal, como el denominado “gota a gota”.

“La prioridad debe ser también que una dificultad temporal no termine sacando a una persona del crédito formal. No podemos arriesgarnos a que esos clientes en dificultades cedan al gota a gota”, puntualizó la directora ejecutiva.

En ese sentido, el gremio plantea la necesidad de mantener el acceso al crédito formal y desarrollar estrategias de cobranza diferenciadas, sustentadas en información, análisis territorial y conocimiento de las circunstancias de cada consumidor.

Dinero Foto: Blu Radio, referencia

Publicidad

Reconstrucción requerirá nuevas fuentes de financiación

COLCOB también advierte que la reconstrucción de viviendas, negocios e infraestructura en las zonas afectadas requerirá nuevas fuentes de financiación. El desafío para el sector será mantener una originación responsable y utilizar información y datos que permitan identificar la capacidad de recuperación de hogares y empresas.

La asociación considera que las herramientas tecnológicas y los nuevos modelos de recuperación deben utilizarse para tomar decisiones más precisas, mejorar la eficiencia y ofrecer respuestas acordes con las condiciones particulares de cada consumidor.

Estos asuntos forman parte de la agenda del 22.º Congreso Internacional de Crédito, Cobranza y BPO, que además aborda temas como la evolución del consumidor, la experiencia del cliente, los nuevos modelos de recuperación, los mercados de compra de cartera, la Ley de Insolvencia, la seguridad jurídica y la prevención del fraude.

Para COLCOB, la emergencia deja una conclusión central: la recuperación de la cartera y la recuperación económica de las regiones afectadas están directamente conectadas. Por ello, la velocidad con la que hogares y empresas puedan restablecer sus ingresos será determinante para la evolución del sistema de crédito en las zonas impactadas.