En medio de su participación en la Milagro Week, en Nueva York, Tigo Colombia ratificó su apuesta por el país y anunció que destinará $8,5 billones durante los próximos cuatro años para fortalecer la conectividad, ampliar la cobertura de internet y modernizar sus redes de telecomunicaciones. Esta inversión se suma a los $4,5 billones que Millicom destinó durante 2026 a la adquisición de participaciones accionarias en Tigo y Movistar, con lo que la compañía busca seguir impulsando el desarrollo digital y llegar a más colombianos.

La compañía explicó que esta decisión refleja su confianza en Colombia y en las condiciones que se vienen generando para promover la inversión privada. Además, destacó la importancia de seguir trabajando de la mano con el Gobierno Nacional para fortalecer la economía, atraer nuevos capitales y llevar más oportunidades a las diferentes regiones del país.

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Uno de los principales proyectos que se pondrá en marcha para cumplir este propósito es la llamada Ruta de la Conectividad, una iniciativa con la que Tigo busca mejorar el acceso a internet, ampliar la cobertura y ofrecer un servicio de mejor calidad, especialmente en las zonas rurales y en aquellos territorios donde todavía existen dificultades para conectarse.

Dentro de los planes anunciados, la compañía proyecta instalar más de 1.100 nuevos sitios de cobertura y realizar más de 5.000 ampliaciones de capacidad entre 2026 y 2028. También espera extender su red 5G, que actualmente llega a 128 municipios, hasta alcanzar 324 poblaciones, lo que permitirá que más colombianos tengan acceso a conexiones más rápidas y a mejores servicios digitales.



De acuerdo con las proyecciones de Tigo, estas obras permitirán llevar conectividad por primera vez a más de 492.000 personas que viven en zonas rurales y mejorar la calidad del servicio para otros 3 millones de colombianos. La apuesta también contempla ampliar y modernizar las redes de fibra óptica y fortalecer la infraestructura tecnológica que permite prestar los servicios de internet y telecomunicaciones.

Movistar ahora es Tigo. Foto: Flow

Entre los territorios que tendrán especial atención dentro de esta estrategia están Chocó, Nariño, Providencia y Cundinamarca, regiones en las que se busca reducir las dificultades de acceso a internet y lograr que la tecnología llegue a más comunidades. La intención es que contar con una conexión no sea solamente tener acceso a internet, sino que se convierta en una oportunidad para que niños y jóvenes puedan estudiar, los emprendedores impulsen sus negocios y las familias tengan más herramientas para mejorar su calidad de vida.

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En el marco de la Milagro Week en Nueva York, Tigo también destacó los esfuerzos del Gobierno Nacional para posicionar a Colombia como un destino atractivo para la inversión y reiteró su disposición de trabajar conjuntamente con las autoridades y otros sectores para generar confianza y nuevas oportunidades de crecimiento económico.

La empresa insistió en que para mantener este tipo de inversiones es importante contar con estabilidad, seguridad jurídica y condiciones que permitan desarrollar proyectos a largo plazo. Con esta apuesta de $8,5 billones, Tigo busca fortalecer su presencia en Colombia y avanzar en la transformación digital, con el propósito de que la conectividad llegue a más municipios y deje de ser una dificultad para miles de personas, especialmente en las regiones que históricamente han tenido menos acceso a estos servicios.