La Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras), el gremio que agrupa a las 58 cámaras del país, presentó su primer balance público de gestión, llamado "Hechos que Cuentan", para explicar cómo gasta sus recursos. Lo hizo su presidente ejecutivo, Nicolás Botero-Páramo Gaviria, al cumplir su primer año en el cargo.

Para 2026, la Junta Directiva aprobó un presupuesto de egresos de $37.594 millones. De ese total, $32.582 millones, es decir 86,7 %, se destinan a servicios para las Cámaras. De esa suma, $15.935 millones van a funciones misionales y servicios financiados con la remuneración del Registro de Garantías Mobiliarias, y $16.647 millones a otros servicios. El 13,3 % restante, $5.012 millones, se usa para operar el registro.

Logo Confecámaras, la Red de Cámaras de Comercio de Colombia. Foto X: @Confecamaras

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Botero-Páramo aseguró que "administrar responsablemente es poder explicar de dónde viene cada recurso, qué financia y cómo respondemos por su uso". Agregó que este balance busca sentar un precedente para su gestión. Esto sucede luego de que en julio de 2025 la Contraloría General le informó que, por recaudar la tasa del Registro de Garantías Mobiliarias, es sujeto de control fiscal. Esto lo llevó a reforzar su manejo financiero, la separación de cuentas y presupuestos, el control interno y el seguimiento de costos.

Ese registro, que Confecámaras administra, permite que las garantías sean públicas y se puedan consultar. Desde 2014 y hasta junio de 2026, el mecanismo ha respaldado más de 2 millones de créditos a empresarios, independientes y personas naturales, y 91 % de las empresas beneficiadas son mipymes. La entidad aclaró que evaluar y aprobar el crédito le corresponde al financiador.



Entre enero y octubre de 2026, Confecámaras prestó 17.950 servicios especializados, equivalentes a más de 30.000 horas de acompañamiento jurídico, registral, tecnológico y empresarial. El Sistema Integrado de Información (SII) respalda la operación registral de 52 Cámaras, y el portal del Registro Único Empresarial y Social (RUES) recibió 45,2 millones de consultas en ese periodo. Además, se unificaron más de 450 criterios jurídico-registrales a través del Convenio RUES.

En apoyo a las empresas, Confecámaras y las Cámaras movilizaron $6.517 millones para 93 proyectos que beneficiaron a más de 5.100 empresarios en 2026. Ocho programas de 45 Cámaras atendieron a 14.000 unidades productivas, organizaciones y empresas en formalización, comercialización, innovación, asociatividad e internacionalización.

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Por su parte, Red Clúster Colombia reúne 169 iniciativas en 28 departamentos, y 76 % de ellas son lideradas por las Cámaras de Comercio. Estas iniciativas buscan que las empresas trabajen juntas para ser más competitivas, desarrollar proveedores, innovar y llegar a nuevos mercados.