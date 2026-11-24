El Banco de Bogotá puso en marcha una nueva alternativa de recaudo empresarial que utiliza el sistema de pagos inmediatos Bre-B, con el propósito de facilitar las transacciones entre compañías y consumidores. La solución permite que las empresas reciban pagos en tiempo real desde cualquier banco o entidad financiera conectada a este ecosistema.

La iniciativa comenzó con una implementación conjunta con Claro Colombia y busca transformar la manera en que los usuarios pagan sus facturas de servicios móviles y hogar. A través de esta modalidad, los clientes pueden realizar sus pagos sin necesidad de desplazarse a establecimientos físicos ni utilizar efectivo.

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El proceso funciona mediante un código QR Bre-B que aparece directamente en las facturas de Claro. Los usuarios solo deben escanearlo desde la aplicación de su entidad financiera y completar la transacción en cuestión de segundos. Una vez realizado el procedimiento, la compañía recibe los recursos de manera inmediata.

Esta alternativa también representa un cambio para las empresas, pues facilita la administración de los pagos y permite optimizar los procesos internos de conciliación, al reducir los tiempos asociados con la identificación de las transacciones recibidas.



¿Cómo funciona el nuevo pago de facturas con Bre-B?

La implementación permite aprovechar la interoperabilidad del sistema de pagos inmediatos para que los consumidores puedan pagar sus obligaciones desde diferentes entidades financieras, sin importar cuál sea su banco.

En el caso de Claro Colombia, el código QR está incorporado en las facturas de sus servicios de Claro Hogar y Claro Móvil. De esta manera, los usuarios tienen una opción adicional para ponerse al día con sus pagos de forma digital.

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De acuerdo con Jenny Morales Franco, jefe de Recaudo Digital de Claro Colombia, el piloto comenzó con la emisión de 272.000 facturas de Claro Hogar que incluían esta alternativa.

La masificación de la herramienta empezó en noviembre de 2026 y se extenderá progresivamente a los usuarios de servicios fijos. Posteriormente, llegará a los clientes de telefonía móvil de la compañía.

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La ejecutiva explicó que la incorporación de este mecanismo busca ofrecer una experiencia de pago más rápida y segura, además de disminuir la dependencia del efectivo en las transacciones cotidianas.

La nueva funcionalidad hace parte de la estrategia del Banco de Bogotá para desarrollar herramientas que permitan a las compañías aprovechar las posibilidades del sistema de pagos inmediatos en Colombia.

Julián Botero, vicepresidente de Banca Empresas y Gobierno del Banco de Bogotá, señaló que este tipo de soluciones representa un cambio en la manera en que las organizaciones administran sus recaudos y se relacionan con sus clientes.

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Según explicó, la implementación con Claro demuestra cómo los pagos en tiempo real pueden generar beneficios tanto para las empresas como para los consumidores, al simplificar las operaciones y mejorar los procesos administrativos.

En el desarrollo de esta iniciativa también participa GOU Payments, compañía que actúa como habilitador tecnológico y permite conectar los sistemas de facturación de Claro con las capacidades de pago de Bre-B.

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Isabel Cristina Martínez, presidente de GOU Payments, destacó que la integración busca conectar a las empresas colombianas con nuevas alternativas de recaudo, aprovechando la interoperabilidad para desarrollar experiencias digitales más sencillas.

Con este lanzamiento, el Banco de Bogotá amplía las posibilidades de uso de Bre-B en el sector empresarial. La apuesta es que cada vez más compañías puedan incorporar mecanismos de pago inmediato en sus procesos de facturación, facilitando las transacciones y reduciendo las barreras para que los usuarios cumplan con sus obligaciones.