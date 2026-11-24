El Black Friday también puede convertirse en una oportunidad para comprar regalos que no necesariamente terminarán debajo del árbol de Navidad. Perfumes, lencería, cenas, noches de hotel y escapadas de fin de semana hacen parte de las opciones que algunos colombianos contemplarían para sorprender a sus amantes durante la jornada de descuentos del próximo 27 de noviembre.

La fecha, que concentra promociones en tecnología, moda, belleza, accesorios y experiencias, abre una conversación sobre el consumo en las relaciones extraconyugales: cuánto dinero se destina a esos encuentros, qué tipo de detalles se compran y si las ofertas de noviembre motivan a gastar más en una relación que se mantiene fuera del entorno familiar.

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La discusión fue planteada por Gleeden, plataforma de encuentros extraconyugales y no monógamos, que señala que los regalos también hacen parte de las dinámicas de seducción y de las formas de expresar interés en este tipo de vínculos.

“El Black Friday también puede ser una oportunidad para sorprender a esa persona con la que se comparte una relación extraconyugal. Los regalos y los detalles hacen parte de las dinámicas de seducción y de las formas en que cada persona expresa interés y atención”, afirmó Silvia Rubies, directora de Comunicaciones de Gleeden LATAM.



Black Friday Foto: Pexels

¿Cuánto gastarían los colombianos en regalos para sus amantes?

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De acuerdo con los presupuestos planteados por la plataforma, una persona podría destinar entre $100.000 y $500.000 a un regalo o plan para su amante, dependiendo de lo que quiera comprar o compartir.

Entre las alternativas están los perfumes y productos de belleza, con presupuestos de $100.000 a $250.000; la lencería y prendas de vestir, entre $80.000 y $200.000; y los accesorios o detalles personales, que podrían costar entre $50.000 y $150.000.

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También están los planes para compartir tiempo juntos. Una cena para dos podría representar un gasto de entre $120.000 y $250.000, mientras que una noche de hotel estaría entre $180.000 y $350.000. Para una escapada de fin de semana, el presupuesto estimado podría subir de $350.000 a $700.000.

Estas cifras corresponden a estimaciones divulgadas por Gleeden y no a un estudio sobre el gasto promedio de los colombianos en relaciones extraconyugales.

Infiel, referencia Foto: Unplash

¿El Black Friday aumenta el gasto en relaciones clandestinas?

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La temporada de descuentos también plantea preguntas sobre la discreción al momento de comprar. Algunas personas podrían optar por experiencias que no impliquen llevar objetos a casa, mientras que otras buscarían detalles que no generen sospechas en sus parejas.

Según Rubies, el precio no necesariamente determina el significado del regalo, pues también entran en juego la sorpresa, el tiempo compartido y las expectativas de cada vínculo.

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El movimiento comercial de la fecha sí tiene antecedentes. BBVA Research reportó que durante el fin de semana del Black Friday de 2025, el gasto de los hogares y las empresas en Colombia fue un 85 % superior al de un fin de semana habitual de noviembre. El dato corresponde al consumo general y no específicamente a compras para amantes.

Así, el Black Friday abre otra posibilidad de consumo: regalos y experiencias destinados a relaciones que, para algunos, permanecen fuera de las fotografías familiares y de las celebraciones tradicionales.