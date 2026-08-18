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Blu Radio  / Economía  / Va a ser “casi imposible” llegar a la meta fiscal el próximo año tras el terremoto: Fitch Ratings

Va a ser “casi imposible” llegar a la meta fiscal el próximo año tras el terremoto: Fitch Ratings

Richard Francis, director senior de Soberanos en Fitch Ratings, pidió al Gobierno presentar una hoja de ruta de varios años para realizar un ajuste fiscal.

Richard Francis, director senior de Soberanos en Fitch Ratings
Richard Francis, director senior de Soberanos en Fitch Ratings. Foto cortesía.
Por: María Camila Molano
|
Actualizado: 18 de ago, 2026

Colombia tendrá dificultades para volver a cumplir la regla fiscal en 2027 ante las presiones que ya enfrentan las finanzas públicas y los recursos adicionales que requerirá la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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En entrevista con Blu Radio, Richard Francis, Co-Head Sovereign Ratings Americas de Fitch Ratings, aseguró que estiman que el déficit fiscal del país llegará al 7 % del PIB este año, cálculo que todavía no contempla los gastos derivados de la reconstrucción de las zonas afectadas por la emergencia.

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“Nosotros sí pensamos que va a ser muy difícil, casi imposible llegar a la regla fiscal el año que viene con estas nuevas presiones”, aseguró Francis.

HUV Terremoto Cali
HUV

La advertencia se produce en un momento en que los daños causados por el terremoto ya ascienden a cerca de 30 billones de pesos y se espera que el Gobierno defina cómo financiar la recuperación de las zonas afectadas sin profundizar el déficit de las cuentas públicas.

Francis señaló que una de las alternativas sería reorganizar el gasto que ya estaba previsto y trasladar recursos hacia la reconstrucción, evitando así un aumento adicional del gasto total. Sin embargo, afirmó que Fitch espera conocer el plan que presentará el Gobierno.

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Fitch señaló que Colombia necesita realizar un ajuste fiscal equivalente a aproximadamente el 3 % del Producto Interno Bruto. Sin embargo, Francis advirtió que lograrlo únicamente mediante recortes de gasto sería complejo debido a la poca flexibilidad que tiene el presupuesto.

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“El CARF dice que más del 90 % de los gastos son inflexibles. Entonces no hay mucho espacio para hacer un ajuste tan fuerte como 3 % del PIB”, explicó.

Frente a los cambios tributarios anunciados por el nuevo Gobierno, entre ellos, la eliminación del impuesto al patrimonio y la reducción del número de tributos administrados por la Dian, Francis consideró que todavía es temprano para determinar su impacto sobre el recaudo.

terremoto en Pereira.jpg
Terremoto en Pereira.
Foto: AFP.

Aunque aseguró que por ahora el riesgo de una reducción de los ingresos es manejable, insistió en que Fitch estará pendiente de conocer cómo combinará el Gobierno los recortes de gastos con posibles medidas para aumentar los recursos.

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¿Hay riesgo para la calificación de Colombia?

Francis explicó que la principal preocupación de Fitch no es actualmente el nivel de deuda, que se encuentra ligeramente por encima del 60 % del PIB, sino el elevado déficit fiscal.

Si el país no consigue avanzar en el ajuste requerido, advirtió, la deuda podría continuar aumentando año tras año y eventualmente generar presiones sobre la calificación soberana de Colombia.

“Para nosotros la cosa más importante por la calificación es un ajuste fiscal y no nos importa si viene del lado de gastos o viene del lado de ingresos”, afirmó.

Edificaciones destruidas en Pereira por el terremoto.
Edificaciones destruidas en Pereira por el terremoto. Foto cortesía ejército.

Fitch considera que un ajuste de esta magnitud no debería concentrarse en un solo año, sino desarrollarse durante un periodo de entre tres y cuatro años.

Por esta razón, el Co-Head Sovereign Ratings Americas aseguró que sería positivo tanto para la calificadora como para los mercados que el Gobierno presente una estrategia fiscal que abarque buena parte de su mandato y explique cómo pretende reducir el déficit mientras asume los costos de la reconstrucción.

“Sería bueno para nosotros y para el mercado si el Gobierno realmente presenta un plan de no solamente un año, un plan de cuatro años”, concluyó.

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