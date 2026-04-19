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Venezolanos en Colombia celebran importante noticia que les favorecerá para envíar dinero

Gracias al levantamiento de las sanciones a la banca venezolana tendría un impacto positivo para los venezolanos radicados en Colombia, en especial a quienes envían dinero a sus familiares mes a mes.

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Venezolanos - referencia //
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de abr, 2026

Luego de años de espera, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés) levantó (parcialmente) las sanciones impuestas al Banco Central de Venezuela, que fueron aplicadas por el Gobierno de EE.UU. tras asegurar que Nicolás Maduro violaba derechos humanos, además de “poner en riesgo la democracia” de la región.

“De conformidad con la opinión de los países miembros del Fondo Monetario Internacional (FMI) que representan una mayoría del poder total de votación del FMI, y en línea con la práctica de larga data, la directora gerente, Kristalina Georgieva, anuncia que el FMI ha reanudado sus relaciones con el Gobierno de Venezuela, bajo la Administración de la presidenta interina Delcy Rodríguez”, indicó en un comunicado la FMI.

Bandera Colombia - Venezuela
Colombia - Venezuela
Foto: ImageFX, referencia

¿En qué favorece esto a los venezolanos?

No solo es una buena noticia en torno el desarrollo del nuevo Gobierno de Venezuela en sus relaciones internacionales, sino que los venezolanos migrantes en otros países también se verían beneficiados por esta decisión, incluyendo a los radicados en Colombia.

De acuerdo con Noticias Caracol, esto beneficiaria a los migrantes venezolanos al momento de enviar dinero a sus familiares en su país con menores costos y mayor rentabilidad, pues, según algunos, allá recibían menos de lo que mandaban inicialmente, por ejemplo, si eran 100 dólares, sus allegados solo recibían $75.

“El levantamiento de estas sanciones, pues una persona puede utilizar su cuenta en Madrid para enviarle tranquilamente los recursos a su familiar a una cuenta en Caracas. Eso va a repercutir en la recuperación inmediata de Venezuela en algunos sectores, no en todos, pero es una dinámica progresiva”, explicó Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.

La noticia fue celebrada venezolanos que ven como una gran oportunidad para el manejo de sus finanzas para ayudar a sus familiares, evitando tanto trabajo y horas de files que, hasta ahora, tenían que vivir.

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