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Blu Radio  / Mundo  / Estados Unidos levanta sanciones al Banco Central de Venezuela

Estados Unidos levanta sanciones al Banco Central de Venezuela

Esta noticia llega menos de dos semanas después de que Washington retirara a Delcy Rodríguez de la lista de sancionados por la Oficina de Control de Activos, también conocida como lista Clinton.

Estados Unidos y Venezuela_AFP.jpg
Estados Unidos y Venezuela
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 14 de abr, 2026

El Gobierno de Estados Unidos levantó este martes las sanciones impuestas al sistema de banca pública venezolana, incluyendo al Banco Central de Venezuela.

La medida, anunciada por el Departamento del Tesoro, también incluye al Banco de Venezuela, al Banco Digital de los Trabajadores y al Banco de Tesoro y llega menos de dos semanas después de que Washington retirara a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, de la lista de sancionados por la Oficina de Control de Activos (OFAC).

En desarrollo..

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