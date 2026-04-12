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Estados Unidos abatió a cinco presuntos narcotraficantes en ataques a embarcaciones en el Pacífico

En un comunicado en X, el Southcom indicó que las dos embarcaciones "estaban operadas por organizaciones designadas terroristas".

Estados Unidos abatió a cinco presuntos narcotraficantes en ataques a embarcaciones en el Pacífico
Estados Unidos abatió a cinco presuntos narcotraficantes en ataques a embarcaciones en el Pacífico
Foto: captura de pantalla redes sociales
Por: EFE
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Actualizado: 12 de abr, 2026

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