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Blu Radio  / Mundo  / Delcy Rodríguez anuncia que incrementará los salarios el próximo 1 de mayo en Venezuela

Delcy Rodríguez anuncia que incrementará los salarios el próximo 1 de mayo en Venezuela

Rodríguez informó al país durante una alocución transmitida este miércoles por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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