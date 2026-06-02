Victoria de De la Espriella en primera vuelta disparó la Bolsa: “Fue una sorpresa para el mercado”

Este martes 2 de junio, la fuerte reacción de los mercados financieros tras la victoria de Abelardo De la Espriella en la primera vuelta presidencial siguió siendo tema de análisis. Mientras las acciones colombianas registraron importantes valorizaciones y el peso ganó terreno frente al dólar, desde la Bolsa de Valores de Colombia explicaron que el principal detonante fue un factor clave: la sorpresa electoral.

Así lo señaló Andrés Restrepo Montoya, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, quien aseguró que los inversionistas ajustaron rápidamente sus expectativas después de conocer los resultados de las urnas. Según explicó, el comportamiento observado el lunes refleja la forma en que los mercados procesan nueva información y recalculan los escenarios económicos futuros.

La sorpresa electoral que movió los mercados

Durante una entrevista en Blu Radio, Restrepo fue contundente al explicar por qué la reacción fue tan marcada. “Una reacción tan fuerte se da sobre todo cuando hay una sorpresa”, afirmó.



El directivo indicó que los mercados financieros incorporan constantemente la información disponible en los precios de los activos. Sin embargo, el resultado de la primera vuelta no coincidió plenamente con las expectativas que manejaban muchos inversionistas y analistas, lo que provocó ajustes inmediatos.

Ese cambio de percepción se reflejó en un aumento promedio del 3,6 % en las acciones listadas en la Bolsa. Algunas compañías tuvieron un desempeño aún más destacado. Ecopetrol, por ejemplo, registró una valorización cercana al 9 % durante la jornada posterior a las elecciones.

Además, el peso colombiano se fortaleció frente al dólar y los títulos de deuda pública, conocidos como TES, también mostraron una recuperación importante.

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Abelardo De La Espriella // Foto: AFP

¿Por qué los inversionistas reaccionaron positivamente?

Restrepo explicó que los mercados no reaccionan a preferencias políticas sino a las expectativas económicas que proyectan los candidatos.

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En ese sentido, señaló que muchos inversionistas interpretan que las propuestas económicas de Abelardo De la Espriella podrían favorecer una mayor disciplina fiscal y un entorno más amigable para sectores empresariales estratégicos.

“Los mercados reaccionaron positivamente porque entienden que los anuncios de política económica de la campaña de Abelardo De la Espriella son mejores para el valor de los activos”, explicó.

El presidente de la Bolsa también destacó que los inversionistas observan con atención aspectos como el manejo de las finanzas públicas, la sostenibilidad de la deuda y las políticas hacia sectores como el energético.

Lo que viene para la Bolsa antes de la segunda vuelta

Aunque la reacción inicial fue positiva, Restrepo advirtió que el panorama aún está abierto y que los mercados continuarán ajustándose a medida que aparezcan nuevas encuestas, anuncios de campaña o definiciones sobre los equipos económicos de los candidatos.

“El tamaño de la volatilidad de los precios está asociado al tamaño de la sorpresa”, señaló.

El directivo recordó que los movimientos bursátiles no benefician únicamente a quienes compran acciones. También tienen impacto en los fondos de pensiones y en la valoración de empresas que generan empleo y actividad económica en el país.

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Por ahora, la atención de inversionistas y analistas permanece puesta en la segunda vuelta presidencial. Mientras tanto, la primera gran lectura del mercado ya quedó clara: el resultado del domingo sorprendió a los agentes financieros y eso se reflejó de inmediato en la Bolsa colombiana.