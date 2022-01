En el programa de este viernes, 21 de enero, de El Andén, pasó por los micrófonos de BLU Radio Gustavo Bolívar, senador del partido Colombia Humana, quien se refirió a las listas para el Congreso de la República.

"Gustavo Petro se puso la camiseta por la lista al Congreso, porque de nada sirve que lo elijan si no tenemos mayorías. Si él no gana yo no me posesiono, no voy a seguir nadando contra la corriente", aseguró Bolívar.

