20 de febrero de 2021 - El Radar Podcast programa completo

Este sábado en El Radar nos acompañó la ingeniera Diana Trujillo, directora de vuelo de la misión Perseverance a Marte de la NASA.

“Divulgamos el mensaje de la ciencia a 1.7 millones de personas por YouTube. Pusimos la chispa de que muchas personas quieran ser científicos”, expresó.

“Muchas veces me dijeron que no servía para esto. Yo no sabía inglés, en algún momento busqué dinero y ahora manejo dos misiones en Marte”, añadió.

Igualmente, se conectó con nosotros Idalí Garcera, mamá de Diego Tamayo Garcera, pertenece a la asociación Madres Falsos Positivos de Colombia, habló sobre su dolorosa experiencia, dado que su hijo fue una de los tantos miles de víctimas de los falsos positivos.

“Deseo que la JEP no se acabe. Yo quiero que la JEP nos ayude, que se ha justicia con las mamitas que seguimos sufriendo”, dijo.

