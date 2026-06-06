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Colombia a solo una semana de la segunda vuelta: El Radar, programa del 6 de junio de 2026

Los hechos que son noticia en Colombia y el mundo en El Radar del 6 de junio de 2026.

El Radar
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de jun, 2026

Tras haber pasado una semana de la primera vuelta presidencial, El Radar analiza el nuevo panorama electoral en Colombia tras el triunfo de Abelardo de la Espriella y los retos de Iván Cepeda de cara al 21 de junio, junto con la expectativa por el inicio del Mundial 2026:

  • Pedro Medellín: El analista político explica cómo la pérdida de la "iniciativa política" de la izquierda y el uribismo permitió que De la Espriella capturara el foco ciudadano a través de una estrategia basada en la escucha de las redes sociales "Iván Cepeda y Gustavo Petro por la izquierda, Álvaro Uribe y Paloma Valencia por la derecha. Ninguno vio que por la mitad se les metió Abelardo de la Espriella".
  • María Claudia Tarazona: Al cumplirse un año del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, su viuda relata las emotivas últimas horas con el líder político, cuestiona la ineficacia de la UNP en su protección y comparte un mensaje de perdón y resiliencia: "Si Miguel fue capaz de perdonar a Pablo Escobar, que fue el que le quitó a su mamá... yo tengo que seguir viviendo... y hoy yo no siento odio"

Escuche el programa completo aquí:

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