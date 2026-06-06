Colombia a solo una semana de la segunda vuelta: El Radar, programa del 6 de junio de 2026

Tras haber pasado una semana de la primera vuelta presidencial, El Radar analiza el nuevo panorama electoral en Colombia tras el triunfo de Abelardo de la Espriella y los retos de Iván Cepeda de cara al 21 de junio, junto con la expectativa por el inicio del Mundial 2026:



Pedro Medellín: El analista político explica cómo la pérdida de la "iniciativa política" de la izquierda y el uribismo permitió que De la Espriella capturara el foco ciudadano a través de una estrategia basada en la escucha de las redes sociales "Iván Cepeda y Gustavo Petro por la izquierda, Álvaro Uribe y Paloma Valencia por la derecha. Ninguno vio que por la mitad se les metió Abelardo de la Espriella".



El analista político explica cómo la pérdida de la "iniciativa política" de la izquierda y el uribismo permitió que a través de una estrategia basada en la escucha de las redes sociales "Iván Cepeda y Gustavo Petro por la izquierda, Álvaro Uribe y Paloma Valencia por la derecha. Ninguno vio que por la mitad se les metió Abelardo de la Espriella". María Claudia Tarazona: Al cumplirse un año del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, su viuda relata las emotivas últimas horas con el líder político, cuestiona la ineficacia de la UNP en su protección y comparte un mensaje de perdón y resiliencia: "Si Miguel fue capaz de perdonar a Pablo Escobar, que fue el que le quitó a su mamá... yo tengo que seguir viviendo... y hoy yo no siento odio"

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