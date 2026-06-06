Colombia a solo una semana de la segunda vuelta: El Radar, programa del 6 de junio de 2026

Actualizado: 6 de jun, 2026
Tras haber pasado una semana de la primera vuelta presidencial, El Radar analiza el nuevo panorama electoral en Colombia tras el triunfo de Abelardo de la Espriella y los retos de Iván Cepeda de cara al 21 de junio, junto con la expectativa por el inicio del Mundial 2026:
- Pedro Medellín: El analista político explica cómo la pérdida de la "iniciativa política" de la izquierda y el uribismo permitió que De la Espriella capturara el foco ciudadano a través de una estrategia basada en la escucha de las redes sociales "Iván Cepeda y Gustavo Petro por la izquierda, Álvaro Uribe y Paloma Valencia por la derecha. Ninguno vio que por la mitad se les metió Abelardo de la Espriella".
- María Claudia Tarazona: Al cumplirse un año del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, su viuda relata las emotivas últimas horas con el líder político, cuestiona la ineficacia de la UNP en su protección y comparte un mensaje de perdón y resiliencia: "Si Miguel fue capaz de perdonar a Pablo Escobar, que fue el que le quitó a su mamá... yo tengo que seguir viviendo... y hoy yo no siento odio"
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